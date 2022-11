Ford Kuga nadal na topie. Polacy lubią tego SUV-a

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

We wrześniu sprzedano 247 sztuk Kugi, a co za tym idzie odnotowano wzrost o prawie 200 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Po trzech kwartałach do rąk klientów trafiło 3017 szt. tego modelu.

Z tego co najbardziej szczyci się Ford w przypadku Kugi są silniki, które przeszły transfer z auta cywilnego do wyścigowego. Silniki z rodziny EcoBoost trafią dokładniej do aut rajdowych: jednolitrowy napędza rajdowe Fiesty Rally4 i Rally5, a większy – 1,5-litrowy – rajdową Fiestę Rally3.

W Kudze silnik 1,5 (1498 cm3) osiąga maksymalną moc 150 KM i współpracuje z 6-biegową przekładnią mechaniczną. Silnik rajdowej Fiesty Rally3 ma pojemność skokową o 1 cm3 mniejszą. Jego maksymalna moc wynosi 235 KM, maksymalny moment obrotowy to 415 Nm, który jest przekazywany na cztery koła. W Kudze moc przekazywana jest na przód.

Ford Kuga z silnikiem 1,5 l EcoBoost jest oferowany w czterech wersjach wyposażenia: Titanium, Titanium X, ST-Line i ST-Line X. Jak zapewnia producent, średnie zużycie paliwa wynosi 6,6-6,7 l/100 km. W wersji Titanium użytkownicy otrzymują w standardzie m.in. dwustrefową klimatyzację z automatyczną regulacją temperatury, system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, umożlwiającym otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka, a także wyposażenie nawiązujące do sportów motorowych – 17-calowe obręcze ze stopów lekkich oraz sportowe fotele z tapicerką materiałową.

Wersja Titanium X jest zawiera między innymi, radioodtwarzacz z nawigacją satelitarną i nagłośnieniem B&O, tempomat z układem regulowanego ograniczania prędkości, system automatycznego sterowania światłami drogowymi, przednią szybę z dodatkową warstwą akustyczną, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, dwie końcówki układu wydechowego oraz drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie i bezdotykowo.

Usportowiona wersja ST-Line oferuje m.in. 18-calowe obręcze kół z lekkich stopów, sportowe zawieszenie, pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line, fotele sportowe z tapicerką materiałową, aluminiowe nakładki na pedały oraz dwie chromowane końcówki układu wydechowego. Ponadto podróż umilą radioodtwarzacz z nawigacją satelitarną oraz 12,3-calowy cyfrowy, konfigurowalny wyświetlacz zestawu wskaźników.

Zaś najbogatsza wersja Forda Kugi z silnikiem benzynowym 1,5 l EcoBoost – ST-Line X – oferuje w standardzie dodatkowo m.in. częściowo skórzaną tapicerkę, fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 10 kierunkach oraz dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia, wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu oraz elektrycznie i bezdotykowo sterowaną pokrywę bagażnika.

Oprócz odmiany z silnikiem 1,5 l EcoBoost Ford Kuga jest dostępny, do wyboru, z sinikiem wysokoprężnym 2.0 EcoBlue o mocy 120 KM, który współpracuje z 8-stopniową przekładnią automatyczną oraz z napędem hybrydowym – z silnikiem 2,5 l o mocy 190 KM i 2,5 l o mocy 225 KM (Plug-in).

Co ciekawe w pierwszym półroczu bieżącego roku Ford Kuga z silnikiem hybrydowym Plug-in był najlepiej sprzedającym się w Europie samochodem z tego typu napędem.