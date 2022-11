Transport, jakiego jeszcze nie było. Specjalny "kret" ma 112 m długości i 12,5 m średnicy!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się szczegółami bardzo wymagającego transportu specjalnej maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Pomoże ona drogowcom wydrążyć w przyszłym roku tunel na odcinku Rzeszów - Babica poprowadzonego w ciągu drogi ekspresowej S-19. Jak informuje GDDKiA transport realizowany jest w kilku etapach - wszystko ze względu na rozmiary urządzenia. Zdecydowanie nie jest ono kruszynką.

A jak Ty nazwiesz maszynę TBM? GDDKiA ogłasza konkurs

Olbrzymia maszyna "przemknie" przez Polskę

Ogromny drogowy "kret" ma długość 112 m, masę 4 tys. ton a średnica tarczy wiercącej wynosi aż 15,2 m! Dla porównania jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu. Co zrozumiałe, olbrzymią maszynę rozebrano na poszczególne elementy, które przetransportowano z Hiszpanii do Polski na kilka sposobów.

Większość elementów maszyny, w tym jej największe fragmenty, wypłynęły statkiem z hiszpańskiego portu Santander i trafiły do Szczecina. Po dopłynięciu do portu zostały przetransportowane drogami bezpośrednio na plac budowy w Babicy pod Rzeszowem. Największe jednak przeładowano na specjalne barki i pontony, a następnie spławiono Odrą do Opola. Stąd już transportem drogowym wyruszą do Babicy. I właśnie to będzie najbardziej wymagający etap całego procesu - tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono.

Cały transport będzie się składał z czternastu zestawów transportowych podzielonych na trzy konwoje. Największe elementy zostaną przewiezione olbrzymimi zestawami składającymi się z dwóch wielkich platform oraz dwóch ciągników balastowych (jeden ciągnący; drugi zamykający będzie pchał zestaw). Całość będzie miała szerokość 9 m, długość 74 m i wagę ok. 260 ton, co łącznie z ładunkiem wyniesie 500 ton! Pozostałe transporty (składające się z jednego ciągnika i platformy) będą mierzyły od 6 do 8 m szerokości, a ich długości wyniesie ok. 35-40 m.

Ze względów na tak olbrzymią wagę ładunku, trasa przejazdu musiała zostać zaplanowana z dbałością o najmniejsze szczegóły. Aby spełnić wszelkie inżynieryjne wymogi dotyczące przejazdu przez różnego rodzaju obiekty (m.in. mosty i wiadukty) odległość między poruszającymi się z prędkością maks. 10 km/h zestawami będzie wynosić minimum 850-900 m, co będzie skutkowało ok. 5-minutowymi przerwami pomiędzy ich przejazdami. Pozwoli to na odpowiedni "odpoczynek" poszczególnych elementów infrastruktury pracujących pod szalenie dużym obciążeniem. Cały "peleton" pojazdów będzie liczył ok. 4,5 km długości.

Budowa obwodnicy Brzeska w ciągu DK75 rozpoczęta

Jak wylicza GDDKiA, czas jednego przejazdu będzie wynosił ok 20-25 dni, co oznacza, że ostatni z transportów dotrze na plac budowy w Babicach najpóźniej końcem stycznia przyszłego roku. Na miejscu maszyna zostanie złożona przy pomocy gąsienicowych żurawi o udźwigu 650 i 300 ton.

Przewidywane utrudnienia w ruchu

W związku z tak trudnym i czasochłonnym w przeprowadzeniu transporcie GDDKiA ostrzega o utrudnieniach w ruchu związanych m.in. z czasowym zwężeniem pasów czy przeniesieniem ruchu na drugą jezdnię. Będą też okresowe wyłączenia z użytkowania danego odcinka drogi czy obiektu, co będzie się wiązało również z lokalnymi objazdami. Na szczęście konwoje będą pracowały jedynie w nocy, w godzinach od 22:00 do 6:00.

Trasa przejazdu zestawów przewożących maszynę TBM Fot. GDDKiA

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie GDDKiA - "Ładunki rozpoczną podróż po drogach województwa opolskiego, następnie przez województwa śląskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie dotrą na miejsce budowy na Podkarpaciu. Transport pojedzie m.in. autostradą A4, dalej przez węzeł Gliwice Sośnica wjedzie na A1, a następnie poruszał się będzie S8 w kierunku Warszawy. Dalej mostem w ciągu S2, gdzie przekroczy Wisłę i na S17 w kierunku Lublina. Stąd skieruje się na S19 i w okolicach Rzeszowa na obecną DK19, aby dotrzeć na plac budowy odcinka szlaku Via Carpatia".

Przy okazji Dyrekcja apeluje o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu. Wraz ze startem transportu, w codziennych raportach będzie informowała o kolejnych etapach i utrudnieniach, jakie będzie generował przewóz.