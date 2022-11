Policja wybiera się na zakupy. Kupi 100 nowych radiowozów do walki z piratami

Komendant Główny Policji ogłosił nowy przetarg na zakup 100 oznakowanych radiowozów. Zgodnie z dokumentacją policja zamierza powiększyć swoją flotę o 83 samochody z segmentu C oraz 17 samochodów z segmentu D.

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Większość samochodów to popularne na rynku kompakty, ale tym razem nie będą to auta o nadwoziu kombi. Dotychczas policja decydowała się na wersje z praktyczniejszym nadwoziem. To jednak nie koniec szczegółowych wymogów.

Mają to być auta w kolorze srebrnym (lakier metalizowany lub perłowy) o nadwoziu hatchback, liftback lub sedan, oferować miejsce dla pięciu osób oraz spełniać następujące wymogi techniczne:

długość nadwozia: nie mniejsza niż 4300 mm,

rozstaw osi: nie mniejszy niż 2600 mm,

wysokość nadwozia: nie mniejsza niż 1500 mm,

silnik: 4-cylindrowy, benzynowy o pojemności nie mniejszej niż 1450 ccm,

moc silnika: od 150 KM,

skrzynia biegów: automatyczna (hydrokinetyczna lub dwusprzęgłowa).

Zobacz wideo

W warunkach przetargu znajdziemy informacje na temat zastosowania hybrydowego układu napędowego. Wtedy wyjątkiem jest wymóg mocy silnika wynoszący 95 KM. W specyfikacji nie znalazły się informacje na temat mocy silnika elektrycznego orz łącznej mocy całego układu. Samochód musi rozpędzać się do prędkości 180 km/h. Kompaktowe radiowozy muszą być wyposażone w następujące udogodnienia:

reflektory w całości wykonane w technologii LED,

wielofunkcyjną skórzaną kierownicę,

radio z kolorowym ekranem o przekątnej przynajmniej 7 cali,

kamerę cofania i czujniki cofania,

klimatyzację automatyczną.

W przypadku samochodów z segmentu D w grę wchodzi nadwozie typu sedan lub liftback. W kabinie musi pomieścić się czterech lub pięciu pasażerów. Oprócz tego wymogi precyzują następujące parametry:

długość nadwozia: przynajmniej 4700 mm,

rozstaw osi: nie mniejszy niż 2750 mm,

wysokość nadwozia: nie większa niż 1520 mm,

silnik: 4-cylindrowy, benzynowy o pojemności nie mniejszej niż 1950 ccm,

moc silnika: od 245 KM,

skrzynia biegów: automatyczna (hydrokinetyczna lub dwusprzęgłowa),

napęd: na przednie lub tylne koła.

Policja kupuje 40 nieoznakowanych radiowozów, w tym SUV-y

Oprócz tego przyszłe radiowozy musza przyspieszać od 0 do 100 km/h w czasie nie dłuższym niż 6 sekund oraz osiągać prędkość maksymalną 250 km/h. Na liście wyposażenia standardowego powinny się znaleźć:

reflektory w całości wykonane w technologii LED,

klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,

radio z kolorowym ekranem o przekątnej przynajmniej 7 cali,

kamera cofania,

czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

przyciemniane szyby.

Termin składania ofert do przetargu mija 25 listopada 2022 r. Samochody mają być dostarczone do policji w terminie od 18 września do 31 października 2023 roku. Spoglądając na wymogi przetargu można się domyślić, jakie modele mogą być w kręgu zainteresowań policji.

W ostatnich latach policyjna flota powiększała się o takie modele jak Kia Ceed czy Toyota Corolla, ale w wersjach kombi. Jednak ze względu na rodzaj skrzyni z gry odpada japoński model z napędem hybrydowym. Kia jest obecnie dostępna tylko z jednym silnikiem i manualną skrzynią biegów. Natomiast Hyundai i30 oferuje możliwość zamówienia automatycznej przekładni. Jednym z faworytów wydaje się Skoda Octavia.

W przypadku radiowozów z segmentu D wybór również jest ograniczony. W przedbiegach odpada Skoda Superb, ponieważ oferuje napęd na cztery koła. W grę wchodzi BMW 330i oraz Mercedes C300. Policja kilka lat temu decydowała się już na bawarskie modele. Jednak wszystko zależy od tego, jaką ofertę złożą poszczególne marki.