Kontrola przeszła pozytywnie. S19 Sokołów Małopolski - Jasionka zyska drugą jezdnię

Jak informuje GDDKiA do przetargu złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą okazała się ta od firmy Strabag. Teraz po kontroli Prezesa UZP, która była pozytywna wykonawca musi złożyć gwarancję należytego wykonania robót, która to otworzy możliwość podpisania umowy.