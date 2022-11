Zachowanie "niecierpliwego artysty drogowego" to przykład niezwykłego chamstwa. Powinien stracić prawo jazdy

Zachowanie niektórych zmotoryzowanych wywołuje słuszne oburzenie. Za przykład drogowego chamstwa może posłużyć przypadek kierowcy Audi A3. Jeżeli tacy ludzie nadal będą jeździli po polskich drogach, jeszcze długo nic nie zmieni się w kwestii bezpieczeństwa.

Kierowca pod wpływem narkotyków staranował budynek stacji paliw

Do zdarzenia doszło w zeszły piątek (28.10). Na nagraniu opublikowanym na kanale "Lką po Szczecinie" widzimy stojące na przejściu dla pieszych niebieskie Audi. Jego kierowca postanawia nie czekać, aż nastanie jego kolej do skrętu.

Zniecierpliwiony pirat zignorował podwójną linię ciągłą, wyprzedzając przy tym stojącą przed nim "zawalidrogę". Pirat, jadąc chwilowo pod prąd, wymusił następnie pierwszeństwo na kierowcy srebrnej Skody oraz nadjeżdżającej z prawej strony karetce. Po chwili, zapewne zadowolony, kontynuował jazdę.

Co ciekawe, tuż za karetką jechał oznakowany radiowóz. Niestety nie wiadomo, czy doszło do zatrzymania. Pozostaje więc mieć nadzieję, że policjanci zdecydowali się na szybką interwencję i ukarali kierowcę za jego absurdalne i oburzające zachowanie. A powodów do wymierzenia kary było nadwyraz dużo.

Kierowca popełnił szereg wykroczeń. Zatrzymał pojazd na przejściu dla pieszych, nie dostosował się do znaków A-7 "ustąp pierwszeństwa" i P-4 "linia podwójna ciągła", wyprzedził pojazd sygnalizujący zamiar skrętu w lewo po jego lewej stornie, zatamował ruch i wymusił pierwszeństwo. Za wszystko kierowca mógłby spokojnie stracić prawo jazdy, a jego konto uszczupliłoby się o kilka tysięcy złotych.