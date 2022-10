Wielka walka o lewy pas. Szeryf robił, co mógł, by nie dopuścić do jazdy na suwak

Zobacz wideo Wkurzają cię korki? Jak jeździć, aby je rozładować?

Jazda na suwak jest w Polsce nie tylko zalecana, ale i obowiązkowa. Odpowiednie przepisy nakazujące stosowanie się do jazdy na suwak weszły w życie w grudniu 2019 roku, ale wciąż - jak pokazują nagrania - nie wszyscy kierowcy potrafią stosować się do tej zasady.

Wszyscy jadą prawym pasem. Lewy blokuje szeryf

Najnowszy przykład możemy zobaczyć na nagraniu, które pojawiło się na kanale "Rikord Widjo" na platformie YouTube. W pierwszych sekundach filmu widzimy dziesiątki samochodów stojących w długim korku na dwupasmowej jezdni. Niemal wszyscy zajmują prawy pas ruchu, lewym toczy się jedynie zielony volkswagen blokowany przez kierowcę audi.

Ten drugi postanowił bowiem wcielić się tu w rolę szeryfa i uniemożliwić innym skorzystanie z lewego, pustego pasa. Jak sugerują komentujący, do sytuacji doszło na obwodnicy Góry Kalwarii, w miejscu, gdzie lewy pas się kończy. Drogowy szeryf postanowił dopilnować, aby nikt nie zastosował się do jazdy na suwak i nie dojechał do końca pasa, a następnie włączył się do ruchu na prawym pasie.

Właściciel audi trafił jednak na kierowcę z kamerką, który za wszelką cenę chciał jechać dalej prosto. Postanowił więc wyprzedzić oba niemieckie auta pasem zieleni rozdzielającym jezdnie. Początkowo sztuka ta się nie udaje, bo drugi kierujący zaczyna się bronić. Kierowca audi popełnił jednak błąd i sam zjechał do lewej krawędzi jezdni. Wtedy nagrywający wykorzystał lukę powstałą między pasami i po krótkiej walce wjechał na pusty pas.

Jak widzimy w dalszej części nagrania autor nagrania przejeżdża lewym pasem jeszcze kilkaset metrów i omija przynajmniej kilkadziesiąt stojących w korku samochodów, nim dotarł do ostatnich aut stojących po lewej stronie jezdni. W takim przypadku - zgodnie z zasadą jazdy na suwak - kierowcy powinni wykorzystać oba pasy ruchu, a przy zwężeniu wjeżdżać na kontynuowany pas na zakładkę. Trudno powiedzieć, dlaczego tylu jadących przed szeryfem kierowców nie chciało się do tej zasady dostosować.

