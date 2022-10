Polacy lepsi niż Włosi. Prestiżowa nagroda dla polskiego showroomu Ferrari

Ferrari Katowice to obecnie najlepszy salon Ferrari na świecie. Autoryzowany showroom uruchomiono w czerwcu 2013 roku przy ulicy Bocheńskiego 109. Już po dwóch latach działalności funkcjonował jako jeden z trzech najlepszych na świecie, a w tym roku podczas "Dealer`s Annual Meeting" zdobył prestiżową nagrodę "Top Showroom of the Year".

To duże wyróżnienie, ogromna duma, a jednocześnie motywacja dla całego zespołu Ferrari Katowice, ponieważ centrala Ferrari doceniła i uznała naszą pracę jako najlepiej wykonaną na świecie

- mówi Karolina Szulęcka, dyrektor marketingu Maranello Motors. Prezes firmy Jakub Pietrzak odebrał nagrodę - sillnk V12 z modelu Purosangue - z rąk Enrico Galliera, wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu Ferrari S.p.A.

Odbierając tę nagrodę, jestem niezwykle dumny, ponieważ, pomimo że wciąż jesteśmy stosunkowo młodym na arenie międzynarodowej salonem, nasze starania są zauważalne i doceniane przez centralę. Chcemy być najlepsi w tym, co robimy a ta nagroda to potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku

- podsumował Jakub Pietrzak. Doroczne spotkanie dealerów włoskiej marki to nie tylko nagrody dla poszczególnych salonów włoskiej marki na całym świecie. Po raz kolejny w konkursie dla najlepszych pracowników brali udział Marketing Manager — Patrycja Gwiazdowska; Sales Manager – Maciej Nowak; Master Technician – Krzysztof Bała.

Do światowego finału trójki najlepszych dostali się już trzeci raz z rzędu Maciej Nowak (Szef Sprzedaży Ferrari Katowice) oraz Krzysztof Bała (Mistrz Hali Serwisowej).