Hennessey stworzył najmocniejszego Mustanga. 58 proc. więcej niż to co fabryka dała

Kilka lat temu Ford przedstawił światu Mustanga Shelby GT500. Posiadał on najmocniej doładowany silnik V8 jaki kiedykolwiek był wsadzony do auta produkcyjnego. Generował on 770 KM mocy i 847 Nm momentu obrotowego.

Jednak dla ludzi z Hennessey’a to było za mało. Dzięki swojemu pakietowi Venom 1200 udało im się wyciągnąć dodatkowe 58 proc. mocy. Jest najpotężniejszy muscle car, jaki Hennessey Performance kiedykolwiek wyprodukował.

Na Venoma 1200 składa się turbosprężarka o większej pojemności, wysokoprzepływowy układ dolotowy, nowe przewody paliwowe oraz wtryskiwacze. Co więcej, zmodernizowano mocowania, przewody, paski i napinacze, a także przekalibrowano silnik flex fuel i dwusprzęgłową skrzynię biegów, aby zaspokoić poziom nowej mocy.

W efekcie Hennessey Venom 1200 Mustang GT500 osiąga teraz 1220 KM i 1223 Nm momentu obrotowego na E85 lub paliwie wyścigowym. Poprzedni Mustang GT500 od Hennessey miał „jedynie" 1000 KM mocy.

Poza zmianami związanymi z napędem, ta wersja Mustanga posiada specjalne oznaczenia i tabliczkę z numerem seryjnym.

Hennessey Performance wyprodukuje tylko 66 egzemplarzy, a cena wywoławcza wynosi 59.950 dolarów, z pełną gwarancją na rok i 12.000 mil. Do tego firma oferuje również opcjonalne ulepszenie do historycznego 24-godzinnego Daytona Ford Mark II GT40 z 1966 r. w czerwono-biało-czarnej kolorystyce. Opcja ta kosztuje dodatkowe 4950 dolarów.