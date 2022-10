Mistrzostwa Polski w złym parkowaniu. Kiedy służby odholują auta największych mistrzów?

Opłaty za odholowanie samochodu zależą od decyzji radnych danego miasta, ale ci bardzo często decydują się na ustalanie ich w wysokości maksymalnych stawek, które określa specjalne obwieszczenie Ministra Finansów. I tak przykładowo w Warszawie, gdzie takie stawki obowiązują, za odholowanie samochodu w 2022 r. zapłacimy aż 542 zł, a za każdą dobę przechowywania odholowanego auta na parkingu - kolejne 46 zł.

Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 r.

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego (UTO) - holowanie 128 zł, przechowywanie za dobę 24 zł, w sumie 152 zł,

rower lub motorower - holowanie 128 zł, przechowywanie za dobę 24 zł, w sumie 152 zł,

motocykl - holowanie 251 zł, przechowywanie za dobę 33 zł, w sumie 284 zł,

pojazd o DMC do 3,5 tony - holowanie 542 zł, przechowywanie za dobę 46 zł, w sumie 588 zł,

pojazd o DMC od 3,5 do 7,5 tony - holowanie 677 zł, przechowywanie za dobę 60 zł, w sumie 737 zł,

pojazd o DMC od 7,5 do 16 ton - holowanie 956 zł, przechowywanie za dobę 86 zł, w sumie 1042 zł,

pojazd o DMC powyżej 16 ton - holowanie 1409 zł, przechowywanie za dobę 154 zł, w sumie 1563 zł,

pojazd przewożący materiały niebezpieczne - holowanie 1714 zł, przechowywanie za dobę 225 zł, w sumie 1939 zł.

Ile wynosi opłata za wezwanie holownika?

Warto pamiętać, że możemy zostać zmuszeni do poniesienia kosztów wezwania holownika, nawet jeśli nasz samochód nie zostanie odholowany. Dzieje się tak, kiedy służby miejskie wezwą holownik, a kierowca zdąży wrócić do samochodu zanim laweta przyjedzie na miejsce. W takim przypadku pojazd zostanie przy kierowcy, ale osoba, która popełniła wykroczenie, oprócz mandatu za złe parkowanie będzie musiała zapłacić za wezwanie holownika. Ile dokładnie? Zazwyczaj to połowa stawki za odholowanie samochodu.

Kiedy samochód może zostać odholowany?

Służby miejskie odholują nasz samochód w następujących sytuacjach:

samochód został zaparkowany w miejscu oznaczonym specjalną tabliczką informującą o możliwości odholowania. Auto zostanie w takim przypadku odholowane, nawet jeżeli zostało zaparkowane w sposób, który nie powoduje zagrożenia;

samochód został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu. W takim przypadku pojazd zostanie odholowany także w przypadku, gdy konkretne miejsce nie zostało oznaczone tabliczką ostrzegającą o możliwości odholowania pojazdu;

samochód został zaparkowany w miejscu dla inwalidów bez stosownej karty parkingowej;

stan samochodu zagraża bezpieczeństwu, powoduje uszkodzenie drogi lub zagraża środowisku;

właściciel samochodu nie ma potwierdzenia opłacenia składki OC, a samochód jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem Unii Europejskiej, EFTA ani w Szwajcarii;

samochód przekracza dopuszczalne wymiary, masę lub nacisk osi;

samochodem kierowała osoba nietrzeźwa i nie da się go zabezpieczyć w żaden inny sposób, np. poprzez przekazanie go innej osobie;

samochodem kierowała osoba nieposiadająca stosownych uprawnień albo której zatrzymano prawo jazdy, a nie da się go zabezpieczyć w żaden inny sposób, np. poprzez przekazanie go innej osobie;

samochód jest zaparkowany w odpowiednim miejscu, ale utrudnia akcję ratunkową np. interwencję straży pożarnej albo przejazd karetki. W tym przypadku samochód zostanie odholowany, ale kierowca nie zostanie obciążony kosztami odholowania.

Kiedy samochód nie może zostać odholowany?

Istnieją też sytuacje, kiedy służby miejskie nie odholują samochodu, mimo że został zaparkowany w nieodpowiednim miejscu. Tak się stanie, gdy: