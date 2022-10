O której można jechać samochodem, jeśli dzień wcześniej się piło? Zdziwisz się

Zasada jest prosta. Piłeś? Nie jedź. Nie tylko tego samego dnia. Również następnego rano, a jeśli już musisz, to sprawdź się alkomatem. Alkohol jest zdradliwy, a popularne metody mogą pomóc w walce z kacem, ale nie promilami we krwi.

REKLAMA

Dopuszczalna dawka alkoholu w Polsce to jeszcze mniej - 0,2 promila. Jeśli kierowca ma między 0,2 i 0,5 promila to popełnia poważne wykroczenie. O bezpieczeństwie na drogach piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl.

Za znakiem D-42 kierowcy na potęgę tracą prawo jazdy. Ponad 50 tysięcy

Jest tylko jedna skuteczna metoda, żeby sprawdzić, czy możemy wsiąść do samochodu. Sprawdzić się porządnym alkomatem. Ważne, żeby nie badać się chwilę po wypiciu - wtedy wynik będzie niewiarygodny. Z alkomatu za darmo skorzystasz na policyjnych komisariatach, a na wybranych stacjach benzynowych za kilkuzłotową opłatą.

Zobacz wideo Pijany uciekał na skuterze. Policjant dogonił go pieszo

O której można jechać samochodem, jeśli dzień wcześniej się piło?

To pytanie, na które nie da się odpowiedzieć.

Nie ma uniwersalnego przelicznika, który powie, ile możemy wypić i bez konsekwencji prowadzić samochód. Każdy organizm reaguje inaczej. Ważne jest tempo picia, to co jemy, ile spaliśmy, ile ważymy. Internetowe kalkulatory promili podają wartości orientacyjne i uśrednione - nie podają niczego pewnego. Można więc zaufać wskazaniom ze strony internetowej? Nie. To przydatne narzędzie, ale możemy je traktować tylko jako sugestię albo podpowiedź. Warto sprawdzić, co taki wirtualny alkomat pokazuje, żeby się upewnić, ale nigdy nie bierzmy wyników za pewnik.

Wirtualne alkomaty są nieocenione w sytuacji, kiedy wypiliście dużo, a rano czujecie się znakomicie. Może to być złudne poczucie, a wy wciąż znajdować się pod wyraźnym wpływem alkoholu. Alkomat online pokaże wam wtedy wysoki wynik i zapali w głowie lampkę ostrzegawczą - nie jedź!

Ile promili po wódce i piwie

Ile promili wydmuchamy po jednym piwie? Ile czasu będziemy spalać "trzy szybkie kolejki"? Poniżej podajemy uśrednione i orientacyjne wartości stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu dla mężczyzny o wzroście 180 cm i wadze 80 kg. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach może on nawet nie poczuć, że cokolwiek wypił.

Trzy kieliszki wódki wypite w godzinę. Początek picia o 20:00. Promile o 22:00 - 0,69. Wynik 0,0 promila dopiero o 3:30.

Cztery piwa wypite w godzinach 20:00-22:00. O 23:00 alkotest wykaże 1,28 promila. Organizm pozbędzie się alkoholu dopiero o 8:30.

Jeden kieliszek wódki. Po godzinie od wypicia - 0,27 promila.

Jedno piwo. Po godzinie od wypicia - 0,38 promila.

Czy można pić alkohol w aucie. Kierowca - NIE. A pasażerowie? I co z silnikiem?

Metody na kaca działają na kaca. Nie na alkohol we krwi!

Jest kilka metod na walkę z kacem i przyspieszenie trzeźwienia, w które powszechnie wierzą Polacy. Z badania przeprowadzonego przez SW Research na grupie 1090 polskich kierowców wynika, że najpopularniejsze jest picie dużej ilości wody, na co decyduje się 40 proc. z nas. Jakie jeszcze metody na kaca mają Polacy? Zimny prysznic, aktywność fizyczną, picie kawy oraz spożycie tłustego posiłku. Z jakich metod korzystają Polacy, by szybciej wytrzeźwieć?

Picie wody w dużych ilościach - 42,5 proc.

Zimny prysznic - 34,2 proc.

Aktywność fizyczna - 26,5 proc.

Picie kawy - 26,3 proc.

Nie korzystałem/am z żadnych metod - 26 proc.

Spożycie tłustego posiłku - 24,9 proc.

Celowe wywoływanie wymiotów - 7,5 proc.

Inna metoda - 1,7 proc.

Wolę nie odpowiadać - 1,4 proc.

Każdy z nas inaczej toleruje i spala alkohol, więc niektóre z powyższych rozwiązań mogą się okazać skuteczne w walce z kacem, bo jedzenie, picie czy prysznic nie przyspieszą spalania alkoholu. Nie są to więc metody, które powinni wykorzystywać kierowcy, chcący wsiąść za kółko po imprezie. Polepszenie samopoczucia, a usunięcie alkoholu z organizmu, to dwie różne sprawy - podkreślają eksperci. Najlepszą metodą na pozbycie się alkoholu jest po prostu odczekanie. Jedyną z powyższych metod, która może w tym pomóc jest aktywność fizyczna.