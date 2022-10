Pieczęć UN ECE Reg. ma ogromne znaczenie. Sprawdź, co jest napisane później

Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem? Potrójnie zyskuje na znaczeniu, gdy w aucie za wami zasiada dziecko. A chyba nie da się lepiej zadbać o nie, niż poprzez zakup odpowiedniego fotelika. O tym temacie pisaliśmy już wielokrotnie, w tym w serwisie Gazeta.pl. Dziś mamy jednak bardzo przydatną i precyzyjną wskazówkę. Chociaż rozumiemy, że mówienie o pieczęci UN ECE Reg. może być na pierwszy rzut oka mało intuicyjne.

REKLAMA

Zobacz wideo Cieszyn. Refleks matki uratował dziecko przed potrąceniem

Fotelik samochodowy musi być łatwy w obsłudze, ale i bezpieczny!

Fotelik samochodowy powinien być tak zaprojektowany, aby był łatwy w obsłudze, pozwalał na szybki montaż i demontaż oraz miał np. zdejmowany i zmywalny pokrowiec (dzięki temu utrzymasz go w czystości). To jednak aspekty praktyczne. O bezpieczeństwo dba coś innego i tym innym są normy europejskie. A poziom spełnienia norm można sprawdzić bardzo szybko. Wystarczy odnaleźć tzw. pieczęć testową czy plombę testową (to często pomarańczowa etykieta) i zapisany na niej numer.

Kiedy użyć tego pokrętła? Po co w ogóle wyłączać poduszkę powietrzną?

Liczy się norma bezpieczeństwa. To właśnie to tajemnicze oznaczenie

Oznaczenie normy bezpieczeństwa przynosi kierującemu trzy informacje. Po pierwsze wskazuje na datę produkcji fotelika. Po drugie pokazuje w jak wysoką i aktualną normę bezpieczeństwa wpisuje się technologia zastosowana do budowy siedziska. Po trzecie stanowi sygnał mówiący np. o tym, że warto pomyśleć o wymianie obecnie posiadanego fotelika. Powód? Chodzi o maksymalne zabezpieczenie dziecka w razie ewentualnego zdarzenia drogowego.

Jak odczytać pieczęć testową fotelika samochodowego dla dziecka?

Jakie są normy bezpieczeństwa fotelików dla dziecka? Spotykane są przede wszystkim cztery:

UN ECE Reg. 44/01 i 44/02 – pojawiła się w roku 1993 i nie jest zatwierdzona od kwietnia 2008 r. UE nie zaleca ich stosowania.

UN ECE Reg. 44/03 – pojawiła się w roku 1995 i choć nadal jest zatwierdzona, UW nie zaleca stosowania takich fotelików obecnie.

UN ECE Reg. 44/04 – pojawiła się w roku 2005. Jest zatwierdzona i kierowcy śmiało mogą kupować siedziska spełniające jej wymogi.

UN ECE Reg. 129, i-Size – pojawiła się w roku 2013. Jest zatwierdzona przez UE. To najnowszy standard testowy.

W skrócie, kupując obecnie nowy fotelik dziecięcy, najlepiej wybierać produkty spełniające normę UN ECE Reg. 129, i-Size. Gwarantuje on najwyższy poziom bezpieczeństwa w czasie zdarzenia drogowego. Na czym polega najnowsza norma UN ECE Reg. 129, i-Size? Elementem testów są także testy kolizji bocznych. Do badań wykorzystywane są manekiny Q posiadające większą liczbę czujników. Pozytywny wynik w takiej próbie, stanowi gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla dziecka.