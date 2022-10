S17 Zamość - Tomaszów Lubelski. Coraz bliżej budowy trasy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wydłużanie drogi ekspresowej S17 w województwie lubelskim może niedługo ruszyć. Właśnie zakończyła się pozytywnie standardowa kontrola przetargu na wyłonienie wykonawcy na zaprojektowanie i budowę 18 km. Chodzi o odcinek pomiędzy Zamościem a Tomaszowem Lubelskim.

Odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ będzie liczył dokładniej ok. 18,5 km i przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego.

Do przetargu złożono dziewięć ofert. Najkorzystniejsza pochodziła od tureckiej firmy Kolin ?nsaat Turizm Sanayi Ve Ticaret. Teraz po przeprowadzonej kontroli, wykonawca ma za zadanie przedstawienie gwarancji należytego wykonania robót.

Jeśli tak się stanie, to GDDKiA ma zamiar podpisać umowę jeszcze w czwartym kwartale tego roku. Inwestycja ta planowana jest na lata 2024-2026.

Zresztą to nie jedyne informacje pochodzące z budowy S17 w tym województwie. W październiku podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Zamość Wschód - Zamość Południe. Odcinek o długości 12,5 km wybuduje firma Budimex.?Zgodnie z planami jeszcze w tym roku GDDKiA planuje podpisać umowy na realizację kolejnych dwóch odcinków: Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne. W przypadku ostatniego z nich trwa jeszcze obowiązkowa kontrola przetargu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.