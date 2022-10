Rekordowa kara dla kierowcy ciężarówki. Suma mandatów wyniosła 50 tys. euro

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kierowcy ciężarówek są zobowiązani prawnie do odpoczynku w określonym wymiarze godzin. Wszystko po to, aby na drogach było bezpieczniej.

Nie zawsze jednak kierowcy się do prawa stosują, chociaż mają tachografy, które dadzą jednoznaczną odpowiedź czy dany kierowca robił przerwy czy też nie.

W nocy z 18 na 19 października niemieccy funkcjonariusze z ruchu ciężkiego skontrolowali kierowcę ciężarówki. Odbyło się to na drodze A7 w pobliżu Illertissen. Okazało się, że słoweński kierowca przez ostatnie 28 dni nie poświęcał czasu potrzebnego i wymaganego przez prawo na odpoczynek. Wystarczyło sprawdzić tachograf.

Przez niemal miesiąc ani razu nie odbył 45-godzinnego tygodniowego okresu na odpoczynek. Zamiast tego wykorzystywał jedynie 24-godzinny odpoczynek, który jest dozwolony, ale pod warunkiem, że skrócenie tego czasu zostanie zrekompensowane zrównoważonym odpoczynkiem.

Kierowca został ukarany mandatem. Jednak funkcjonariusze tknięci takim zachowaniem ze strony kierowcy sprawdzili jego dane z ubiegłego roku. Okazało się, że wszystkie wykroczenia jakich dokonał kwalifikowały się w sumie na wysokość grzywny w wysokości 50 tysięcy euro.

Ostatnie słowo w kwestii wysokości mandatu ma jednak Federalny Urząd Transportu Towarowego.

O tym, ile kierowca ciężarówki powinien odpoczywać regulują rozporządzenia Unii Europejskiej. Kierowca może wydłużyć swoją pracę o godzinę (można również wydłużyć o dwie godziny pod warunkiem, że przed dodatkowymi godzinami jazdy odbyła się przerwa nie krótsza niż 30 minut), pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu. Takimi wyjątkami jest dojazd do domu lub do bazy.