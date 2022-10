Za to wykroczenie jest najwięcej punktów karnych. Kierowcy BMW mandat się należał

Zachowanie szczególnej ostrożności przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych obowiązuje wszystkich zmotoryzowanych. Zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu i bezpośrednio przed nim oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Nieuwaga lub świadome łamanie prawa może kosztować kogoś utratę zdrowia lub życia. W sytuacji bezpośredniego kontaktu pojazdu z pieszym, konsekwencje takiego zdarzenia bywają niejednokrotnie tragiczne w skutkach.

Policjanci z drogówki w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) pełniący służbę na drodze krajowej nr 42, zatrzymali do kontroli 31-latka kierującego BMW, który zignorował obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejścia dla pieszych. Mężczyzna w miejscowości Kuczów, zamiast poczekać na dogodny moment do wyprzedzenia innego pojazdu oraz wykonać manewr zgodnie z przepisami, postanowił zrobić to bezpośrednio przed przejściem.

Wykroczenie zostało zarejestrowane urządzeniem pomiarowym zainstalowanym w nieoznakowanym radiowozie poruszającym się za BMW. Policjanci ze starachowickiej komendy zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Na 31-latka nałożono mandat w wysokości 1500 złotych, a na jego konto dodatkowo wpłynęło 15 punktów karnych, które pozostaną tam przez dwa lata.

Przypominamy, że 17 września w życie wszedł nowy system naliczania punktów karnych. Za najbardziej niebezpieczne zachowania na drodze grozi zmotoryzowanym maksymalnie jednorazowo nawet 15 punktów karnych. Szeroko o nowym taryfikatorze pisaliśmy tutaj - KLIKNIJ. Srogie kary mają wpłynąć na zmianę złych nawyków kierowców i w konsekwencji zredukować liczbę wypadków.

