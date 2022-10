Tego jeszcze nie grali. Policjant "szeryf" blokował pas ruchu

Wideorejestratory to świetne narzędzie w walce z piratami drogowymi. Jak można zobaczyć na opublikowanym na kanele Stop Cham materiale, okazuje się, że łamiącymi prawo są nie tylko szarzy obywatele, lecz także niektórzy policjanci.

REKLAMA

Miliony mandatów wystawiono bezprawnie? Policja od lat używa nielegalnych urządzeń

Do zdarzenia doszło w zeszły piątek (21.10). Na nagraniu widzimy, jak jego autor spokojnie opuszcza autostradę A1, kierując się zjazdem prowadzącym w kierunku Łodzi. Po chwili napotyka na zakorkowany lewy pas ruchu, po którym jadą kierowcy próbujący dostać się do centrum miasta. Zaliczała się do nich także kolumna policyjnych radiowozów. Chwilę potem prawy pas, prowadzący do zjazdu na rondzie w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego, zostaje zablokowany przez domorosłego szeryfa.

Nie był to jednak kolejny nabuzowany jegomość z BMW, ale policjant prowadzący pickupa o numerze bocznym F707. Co więcej, by zmienić pas ruchu, funkcjonariusz przejechał przez linię ciągłą, co grozi mandatem w wysokości 200 zł i pięcioma punktami karnymi. Kto jednak miałby go ukarać? Koledzy z patrolu? Śmiemy wątpić. Po zajęciu lewego pasa kontynuował jazdę ze swoją dotychczasową prędkością, tym samym blokując drogę innym uczestnikom ruchu na odcinku o długości ok. 300 m.

Nie wiadomo, jaki był powód tak dziwnego i oburzającego zachowania policjanta. Może stanie w korku tak bardzo działało mu na nerwy, że chciał uniemożliwić innym kierowcom wyprzedzenie go i włączenie się do ruchu na lewym pasie tuż przed rondem. Tak czy inaczej, tego typu sytuacje na pewno nie pomogą w budowaniu pozytywnego wizerunku policji, który i tak jest już dość poważnie zszargany.