Co grozi za brak zimowych opon? Kiedy należy je zmienić? Odpowiadamy

Uspokajamy. W Polsce nie ma prawnego obowiązku zmiany opon, przez co jazda np. na letnich oponach podczas sezonu zimowego nie grozi żadnymi konsekwencjami ze strony policji. Nie zmienia to faktu, że opony warto zmieniać odpowiednio do pory roku.

Opony letnie i zimowe przystosowane są do innych warunków, przez co mają odmienną charakterystykę. Zimówki produkowane są ze stosunkowo miękkiej mieszanki. Pozwala to na zachowanie ich plastyczności w niskich temperaturach. Dodatkowo ich bieżnik jest zdecydowanie "ostrzejszy" i głębszy, co pomaga w wybieraniu śniegu. Oba te czynniki wpływają na lepszą przyczepność i zwiększenie bezpieczeństwa.

Z kolei letnie ogumienie jest wyrabiane z mieszanki twardej. W wysokich temperaturach zapewnia to zdecydowanie mniejsze opory toczenia, co przekłada się na niższe spalanie, zmniejsza drogę hamowania, a także poprawia komfort akustyczny (jest po prostu cichsza). Taka opona zużyje się także później. Sam bieżnik jest również mniejszy. Wszystko, by zapewnić jak najlepsze osiągi przy zachowaniu dobrego poziomu odprowadzania wody.

Zmiana opon na zimowe - kiedy, jaka temperatura, mandat. Kluczowa jest siódemka

Kompromisem są opony całoroczne. W polskich warunkach pogodowych są dobrą alternatywą dla opon sezonowych. Oczywiście w przypadku skrajnej niepogody mogą nieco niedomagać. Wielu kierowców chwali je ze względu na dobre właściwości jezdne i ogólną trwałość. Doradzamy jednak zakup opon renomowanych producentów, niż tańszych i zdecydowanie gorszych jakościowo produktów chińskich firm.

Kiedy najlepiej wymienić opony?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wielu kierowców decyduje się na zmianę opon wraz z pierwszymi przymrozkami, inni z kolei tradycyjnie zmieniają ogumienie przed dniem Wszystkich Świętych.

Wielu ekspertów doradza zmianę opony, gdy temperatura zacznie spadać poniżej 7 stopni Celsjusza. Chodzi tutaj o właściwości techniczne mieszanki, z której zrobione są opony. Poniżej tej temperatury większość opon letnich traci swoje właściwości, stając się zbyt twarda, co przekłada się na niedostateczną przyczepność i pogorszenie właściwości jezdnych. Dobrą praktyką jest więc zmiana opon w październiku, gdy temperatury ulegają widocznemu spadkowi.

Pamiętajmy, że dobór odpowiednich opon przekłada się na nasze bezpieczeństwo. Zaniedbanie ich stanu, przesadna oszczędność oraz ciągłe korzystanie z kompletu letnich opon może doprowadzić do poważnych konsekwencji.