To tutaj posypią się mandaty. Odcinkowy pomiar prędkości zaskoczy nieuważnych kierowców

Odcinkowe pomiary prędkości (opp) zdołały już udowodnić swoją skuteczność, redukując ilość przypadków łamania ograniczenia prędkości na wybranych odcinkach dróg. Jak donosi portal dziennik.pl Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) planuje teraz zagospodarować nieużytkowane już bramownice starego systemu viaTOLL, by rozszerzyć system fotoradarowy o kolejne 39 opp.

Pierwszy z nich powstanie na drodze ekspresowej S7 tuż za Warszawą, a dokładnie na odcinku w okolicach miejscowości Białobrzegi, położonej między Grójcem i Radomiem. Kamery pojawią się na trasie w obu kierunkach.

Rzeczniczka GITD, Monika Niżniak, w rozmowie z portalem dziennik.pl zaznaczyła, że bramownice mogą zostać wykorzystane także przez Wojewódzkie ITD. Posłużą im do zainstalowania na nich urządzeń do zdalnego odczytu danych z inteligentnych tachografów. "W tym przypadku konieczne jest jednak przeprowadzenie dodatkowych, szczegółowych analiz" – dodała przedstawicielka GITD.

To nie wszystko. Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez redakcję portalu, powstaną one na wybranych odcinkach autostrad A1, A2 i A4, dróg ekspresowych S7, S11 i S14, a także 14 drogach wojewódzkich, 3 powiatowych i 1 drodze gminnej - łącznie na ok. 200 km tras.

Najwięcej opp (po 5) zostanie zainstalowanych w województwach łódzkim i podkarpackim. Mniejsza ich liczba zostanie zamontowana w województwach:

Po 4 - lubuskim, mazowieckim i śląskim

Po 3 - kujawsko-pomorskim i dolnośląskim

Po 2 - lubelskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim

1 - opolskim

Na autostradzie A1 opp pojawi się w trzech miejscach:

w województwie łódzkim - miejscowości Pomorzany/Bociany

woj. kujawsko-pomorskie - A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek

woj. pomorskie - A1 Peplin-Swarożyn

Na autostradzie A2:

woj. wielkopolskie - A2 Konin, MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary

