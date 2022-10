Zmiana opon na zimowe - kiedy, jaka temperatura, mandat. Kluczowa jest siódemka

Kiedy zmienić opony na zimowe?

Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl. Nie ma na to pytanie jednej dobrej odpowiedzi, a wiele zależy od naszego stylu życia oraz miejsca zamieszkania. Jeśli często jeździmy w nocy lub wyjeżdżamy do pracy skoro świt, lepiej opony zmienić wcześniej. Poranny przymrozek może się okazać niemiłym zaskoczeniem dla kierowców na letnich oponach, a są już regiony w Polsce, gdzie zaraz będą się zdarzać regularnie.

Kiedy zmienić opony? Eksperci mówią o siedmiu stopniach

Pozostaje więc pytanie - kiedy zmienić opony letnie na zimowe? Najlepiej w momencie, w którym średnia dobowa temperatura spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza. Poniżej tej temperatury opony letnie nie zapewnią nam już odpowiedniej przyczepności, zwłaszcza że jesienne poranki potrafią przywitać nas przymrozkami i cienką warstwą lodu na ulicy.

Nie za wcześnie? Czy nie zniszczę zimowej opony, jak będzie cieplej?

To zależy. Przy krótkich trasach do domu/pracy/sklepu nic się oponom zimowym nie stanie, to nie jest tak, że nagle się rozpadną po kilku kilometrach. Długie i regularne przebiegi w ciepłe dni rzeczywiście mogą je zniszczyć, ale nie popadajcie też w panikę. Nie zniszczycie opon, jeśli pojeździcie na nich kilka dni.

Jeden cieplejszy jesienny weekend, w którym będziecie jeździć na zimówkach nie doprowadzi was do ruiny.

Ile kosztuje sezonowa wymiana opon?

Ile kosztuje sezonowa wymiana ogumienia? Ciężko podać jedną stawkę. Bo te są zróżnicowane. Zależą nie tylko od wielkości miasta, ale i renomy warsztatu. Czasami zmiana opon na zimowe kosztuje 60, a czasami 100 zł. Co więcej, do rachunku kierowcy dopisane mogą zostać opcje dodatkowe w postaci wymiany wentyli czy przechowywania ogumienia między sezonami. Dodatkowe usługi zaproponowane przez wulkanizatora sprawiają, że rachunek może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

Dlaczego powinno się zmienić letnie opony na zimę?

Argument o jeździe głównie po mieście jako wytłumaczenie, czemu kierowca nie zmienia opon na zimę to złudne poczucie bezpieczeństwa. Opony letnie nie zapewniają odpowiedniej przyczepności auta nawet na suchej drodze w temperaturach poniżej siedmiu stopni Celsjusza – twardnieje wtedy mieszanka gumowa w ich bieżniku, co pogarsza przyczepność szczególnie na mokrych, śliskich drogach. Wydłuża się droga hamowania oraz znacznie zmniejsza zdolność do przekazywania momentu napędowego na nawierzchnię. Właśnie dlatego pojawiają się coraz głośniejsze apele o wprowadzenie w Polsce obowiązku zmiany opon na okres zimowy.

Obowiązek jazdy na oponach zimowych rozumie się nie tylko jako klasyczne zimówki, ale także opony całoroczne. Proponowany termin, od którego mielibyśmy jeździć na oponach zimowych lub całorocznych to 1 grudnia. Od grudnia na terenie całego kraju temperatury zaczynają regularnie spadać poniżej pięciu-siedmiu stopni Celsjusza, a to granica, gdy kończy się dobra przyczepność opon letnich.

Mandat za opony to mit

O obowiązku zmiany opon na razie się tylko rozmawia i naciska na niego branża oponiarska oraz niektóre instytucje zajmujące się bezpieczeństwie na drogach. Nad Wisłą nie ma obowiązku jazdy na konkretnym rodzaju opon w zależności od pory roku. Opony zmieniamy dla własnego bezpieczeństwa.

Kiedy policjant ukarze kierowcę za złe opony?

Kiedyś policjant mógł ukarać kierowcę za złe opony mandatem w wysokości 500 zł, teraz to nawet 3000 złotych, jeśli potraktuje je jako "wykroczenie przeciwko innym przepisom". Pod ten termin podpada niewłaściwy stan pojazdu, a jako taki można podciągnąć zły stan opon.

W nowym taryfikatorze mandatów znajdziemy dwie pozycje dotyczące konkretnie opon, ale na jesieni raczej nikogo jeszcze nie zainteresują. Tutaj kary są już znacznie niższe:

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi - 100 zł

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem - 100 zł

Jeśli policjant podczas kontroli dopatrzy się nieprawidłowości w postaci wybrzuszeń, pęknięć, brakującego fragmentu gumy, uszkodzonego kordu lub niedoboru bieżnika, może ukarać kierowcę mandatem za stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym. Dodatkową karą będzie odebranie dowodu rejestracyjnego za niewłaściwy stan techniczny pojazdu.

Fabrycznie nowe ogumienie ma bieżnik o głębokości od 6,5 do 8 milimetrów. W świetle polskich przepisów minimalna głębokość bieżnika umożliwiająca jazdę bez groźby narażenia kierowcy na mandat wynosi 1,6 milimetra. W przypadku zimówek zaleca się wymianę opon na lepsze, gdy głębokość bieżnika spadnie do około czterech milimetrów. W takiej sytuacji przyczepność na śniegu jest znacznie obniżona, a to tworzy niepotrzebne zagrożenie na drodze.

Policja karze także za różne bieżniki na kołach jednej osi oraz kiedy opony wystają poza obrys pojazdu.

Policja, kontrola drogowa Fot. Policja