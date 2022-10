W Polsce jest obecnie 587 fotoradarów. Najwięcej urządzeń rozmieszczono w województwie mazowieckim (105 szt.), wielkopolskim (54 szt.) oraz pomorskim (44 szt.). Najmniejszą liczbę mierników zamontowano w województwie opolskim (12 szt.), świętokrzyskim (16 szt.) i kujawsko-pomorskim (21 szt.). Na drogach żniwo zbiera też 58 odcinkowych pomiarów prędkości (najwięcej w mazowieckim). O tych urządzeniach wie dobrze większość kierowców, bo ich lokalizacja jest dobrze wszystkim znana, ale Polscy kierowcy zapominają, że to nie koniec "fotopułapek", jakie są na nich zastawione na naszych drogach.

Mapa fotoradarów rozmieszczonych w Polsce Yanosik

Przenośne fotoradary wróciły na drogi i działają, dzięki luce w prawie

Wielu kierowców już dawno zapomniało o czasach, kiedy polowały na nich tzw. Trójnogi, rozstawiane przez strażników miejskich. Te czasy, kiedy służba powołana do utrzymania porządku w miastach i gminach, przeistoczyła się w kontrolerów prędkości chowających się po krzakach mamy już za sobą, ale nie oznacza to, że po drogach nie "grasują" mobilne fotoradary. Takie urządzenia, a raczej samochody wyposażone w mobilne fotoradary, ma Inspekcja Transportu Drogowego.

Dostałeś list? Wyrzucisz go do kosza? Za to należy się... 8 tys. mandatu

W zasobach ITD znajduje się aż 29 takich urządzeń, ale z podanych ostatnio informacji wynika, że na drogach "pracują" 24 fotoradary – 5 z nich czeka na ponowne zalegalizowanie, bo aktualne zezwolenia wygasły. Jednak niech to was nie zmyli. Mobilne fotoradary nie będą kończyć swoje służby. Wręcz przeciwnie, rzeczniczka GITD poinformowała, że mobilny arsenał krokodyli zostanie niebawem wzbogacony o kolejne 33 radiowozy wyposażone w przenośne fotoradary - pierwsze 11 samochodów powinno pojawić się na drogach jeszcze w tym roku.

Mobilne fotoradary – w jakich autach są montowane?

Aktualnie radary o oznaczeniu AD9C znajdują się w:

Fordach Focusach (10 szt.),

Fordach Mondeo (8 szt),

Peugeotach Partnerach (4 szt.),

Volkswagenach Passatach (2 szt.).

Jak poznać nieoznakowane pojazdy ITD wyposażone w fotoradary?

Nieoznakowane radiowozy ITD z fotoradarem Ramet AD9C można rozpoznać po charakterystycznej głowicy wmontowanej w chłodnicę oraz kamerze na podszybiu. Gdy kierowca przeoczy mobilny punkt pomiarowy i akurat przekroczy prędkość, pomimo braku oznaczenia przy drodze i tak dostanie mandat oraz i tak będzie musiał go opłacić. Nie ma bowiem możliwości jego formalnego podważenia - wbrew pozorom wszystkie wymogi stawiane przepisami są bowiem spełnione.

Na domiar złego Ramet AD9C jest urządzeniem dość precyzyjnym, więc trudno liczyć na kwestionowanie jego pomiarów. Dokładność radaru przy prędkości wynoszącej do 100 km/h to plus, minus 3 km/h. Powyżej granicy 100 km/h tolerancja błędu sięga 3 proc. (dane Yanosik).