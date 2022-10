Dostałeś list? Wyrzucisz go do kosza? Za to należy się... 8 tys. mandatu

Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Podobne wielokrotnie pojawiały się już w serwisie Gazeta.pl. Właściciel pojazdu dostał list z ITD. Ten jest wynikiem zarejestrowania wykroczenia przez fotoradar lub odcinkowy pomiar prędkości. W liście tym funkcjonariusze proszą o wskazanie, komu w danym czasie powierzył pojazd do kierowania lub używania. Co zrobić w takiej sytuacji?

REKLAMA

Zobacz wideo Pirat drogowy w kilka minut nazbierał 29 punktów karnych

Nie chcesz punktów karnych? Powiedz że nie pamiętasz

Kierowcy dostający list z ITD panikują. Temu się jednak nie dziwimy. Szczególnie obecnie, czyli w czasie w którym obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych i nowy taryfikator mandatów. Przekroczenie prędkości o 51 km/h? Mandat to minimum 1500 zł. Co więcej, kierowca dostanie 13 punktów karnych. Rozmowa przez telefon? Mandat to 500 zł. Do konta kierowcy zostanie dopisanych też 12 punktów karnych. Połączenie tych dwóch wykroczeń daje zatem minimum 2000 zł mandatu i 25 punktów karnych. Kierowca traci prawo jazdy...

Tajemnicze niebieskie słupki z lusterkami stoją przy drogach. To nowe fotoradary?

Mandat z fotoradaru dwukrotnie wyższy niż za prędkość

Przed 1 stycznia 2022 roku właściciel pojazdu mówi powiedzieć że... nie pamięta. W takim przypadku dostawał 500 zł mandatu bez punktów karnych. To był sposób traktowany jako wyjście awaryjne i ucieczka przed punktami karnymi. Po 1 stycznia 2022 roku furtka nadal pozostała. Tyle że teraz władze wycwaniły się i sprawiły, że jest zdecydowanie droższa. Bo słowa nie pamiętam oznaczają od kilkuset do kilku tysięcy złotych grzywny. Konkretnie możliwości są cztery:

Mandat wynoszący dwukrotność mandatu za dane przekroczenie prędkości i nie niższy niż 800 zł w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

Mandat nie niższy niż 500 zł w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia.

Mandat nie niższy niż 2000 zł w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mandat nie niższy niż 4000 zł w postępowaniu w sprawach o przestępstwo.

Nie wskażesz sprawcy? Nawet 8 tys. zł mandatu

W przypadku niewskazania wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie na podstawie art. 96 par. 3 ustawy Kodeks wykroczeń można dostać nawet 8 tys. zł grzywny. To wartość maksymalna kary.