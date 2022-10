Żółte pudełka na drodze oduczyłyby Polaków irytującego nawyku. Jest za to mandat

W ruchu miejskim nie brakuje mocno irytujących zjawisk. Każde z nich staramy się przedstawiać również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. Jedną z czołowych pozycji na liście zajmuje jednak taki scenariusz, w którym choć masz zielone światło i choć ruch w twoim kierunku nie jest tak natężony, przez skrzyżowanie przejechać nie możesz. Nie możesz, bo inny kierowca nie pomyślał.

REKLAMA

Zobacz wideo W przewróconego rowerzystę wjechał samochód osobowy

Pośpiech, blokowanie i stres. Jak tego uniknąć? Yellow boxy w akcji

Blokowanie skrzyżowań zdarza się wyjątkowo często. Kierujący w pośpiechy zbyt pochopnie podejmują decyzję o kontynuowaniu jazdy, chociaż nie mają wystarczającego miejsca do opuszczenia skrzyżowania. W efekcie stają na środku, tak czekają do światła czerwonego i po prostu zaczynają blokować ruch dla innego kierunku jazdy. Taki błąd bardzo często powoduje nawarstwienie się agresji drogowej. Kierowcy kłócą się, używając niecenzuralnych słów. Jak uniknąć takiego zjawiska? Mogłyby pomóc żółte boxy na jezdni.

Żółte boxy wymalowane na jezdni z wykreśloną powierzchnią mają wskazywać graficznie tą przestrzeń na skrzyżowaniu, na której zatrzymywać się nie wolno. Kierujący powinien wyhamować pojazd albo za nią, albo przed nią. Taki właśnie schemat jest stosowany w wielu krajach, a w tym w Wielkie Brytanii. I choć tam okazuje się skutecznie, u nas nie wyszedł z fazy testów. Powód? Problemem stał się kolor żółty. Jego użycie w taki sposób jest nielegalne.

Ford pracuje nad wykrywaniem pieszych za sprawą smartfona

Czemu yellow boxy są w Polsce nielegalne?

Yellow boxy jako pierwsze w Polsce pojawiły się m.in. w Szczecinie. Tyle że po kilku tygodniach musiały zniknąć. Prawo drogowe nie daje podstaw do stosowania oznakowania poziomego zbliżonego do tzw. żółtych pudełek. Dlaczego? Bo po pierwsze, w polskich przepisach linie takie nic nie znaczą – mogłyby jedynie wskazywać na przestrzeń wyłączoną z ruchu (a to jeszcze gorzej!). Ich sens byłby zatem bardziej umowny, niż wiążący dla kierujących. Po drugie, żółte znaki poziome to rozwiązania tymczasowe, stosowane np. przy okazji remontów. Nie mogą być stosowane do malowania znaków o charakterze permanentnym.

Pudełka nie mogą być żółte? Dobrze, będą zatem... niebieskie!

Kolor żółty nie pasuje? Nie dobrze, a więc yellow boxy będą teraz blue boxami. Pudełka na skrzyżowaniach w Szczecinie powrócą i będą niebieskie. Czemu Szczecin tak mocno się sfokusował? Bo kilka dni testów yellow boxów wykazało, że rozwiązanie jest skuteczne. Zwiększyła się przepustowość ruchu na dużych skrzyżowaniach w mieście w czasie godzin szczytu. A ta wartość jest na wagę złota.

Ile wynosi mandat za blokowanie skrzyżowania?

Skoro inicjatywa może przynieść skutek, czemu jeszcze pudełka na skrzyżowaniach nie weszły do oficjalnego wykazu znaków drogowych? Oficjele są zdania, że ich zastosowanie jest bezskuteczne. W Polsce obowiązują bowiem rozwiązania, które pozwalają na karanie kierujących za blokowanie skrzyżowań. I mandaty takie są aż trzy. Można dostać: