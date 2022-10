Zaparkował w przystankowej wiacie, bo nie chciał blokować autobusów. Ręce opadają...

Polscy kierowcy prześcigają w się w oryginalnych pomysłach. I o części z nich opowiadamy w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. Kierujący szarą koną jednak naprawdę mocno się postarał. Bo nie dość, że zatrzymał się na przystanku, to jeszcze wjechał na chodnik i wcisnął swojego hyundaia pod wiatę autobusową. Tak, dokładnie tam, gdzie powinni stać piesi oczekujący na środek komunikacji miejskiej. Powód? Bandyta z kamerką, czyli kanał publikujący nagranie, tłumaczy to faktem że wjeżdżając pod wiatę, kierowca auta nie chciał blokować wjazdu autobusom...

Zaparkował pod wiatą. Tak żeby nie blokować autobusów

Ręce opadają? To mało powiedziane. Bezczelność? I to jeszcze jaka. Tym bardziej że na filmiku wyraźnie widać jak w pewnym momencie do przystanku podchodzi kobieta. Wyłącznie podchodzi, bo nie może zająć miejsca na ławce. Tą blokuje bowiem zaparkowany samochód. Dopiero po uwagach pieszej kierowca kony postanawia przestawić pojazd w taki sposób, aby pasażerowie mieli dostęp do wiaty autobusowej. Prawdziwy łaskawca...

Straż miejska chciała ukarać kierowcę. Ten zdążył odjechać

Sytuacja wydarzyła się na Tarchominie. Konkretnie prawdopodobnie mówimy o przystanku Ceramiczna 01, znajdującym się na ulicy Milenijnej na Targówku. Do zdarzenia doszło w środku tygodnia około godziny 16:30. Pytanie w tym punkcie brzmi: czy nagrywający nie mógł poinformować o sytuacji organów ścigania? Właśnie to zrobił. Tyle że zanim straż miejska dotarła na miejsce, samochodu zaparkowanego na przystanku już nie było. Kierujący zdążył odjechać z miejsca.

Mandat za parkowanie pod wiatą przystankową? Suma może być spora

Zakładając że kierowca szarego hyundaia mimo wszystko zostałby na miejscu i co więcej, na kontrole przyjechaliby policjanci, a nie strażnicy miejscy. Co groziłoby kierującemu? Ten mógł otrzymać 100 zł i 1 punkt karny za zaparkowanie w odległości mniejszej niż 15 metrów od tablicy oznaczającej przystanek. A do tego dostałby pewnie też 1500 zł i 8 punktów karnych za jazdę wzdłuż po chodniku. To już w tym punkcie daje 1600 zł grzywny i 9 punktów karnych. A przecież to dopiero początek. Policjanci mogliby kierującemu wlepić w sumie nawet 6 tys. zł mandatu.

W sytuacji, w której pojazd byłyby pozostawiony na dłuższy czas w tym miejscu, policjanci z pewnością podjęliby również decyzję o jego odholowaniu na parking depozytowy. To oznacza, że kierowca najpierw musiałby opłacić mandat, a później zapłacić za holowanie i przechowywanie pojazdu. Suma poszerzyłaby się o kolejne 500 do 600 zł.

Czy tego kierującego da się jeszcze namierzyć?

Szkoda że na nagraniu nie widać numerów rejestracyjnych pojazdu. Gdyby zostały zarejestrowane, służby miałyby możliwość ścigania kierującego pojazdem. A tak... też trochę mają, tyle że nikt pewnie nie zdobędzie się na takie rozwiązanie. Bo przecież wystarczyłoby sprawdzić miejskie kamery z okolicy. Z pewnością jakieś muszą tam być i z pewnością zarejestrowały część tego zdarzenia. Tyle że przy takim kalibrze sprawy raczej nikt nie będzie sobie zaprzątał tym głowy. Chyba że twórca twitterowego i youtube`owego kanału "Bandyta z kamerką" odniesie sukces. Nagłośni sprawę na tyle, że policja będzie musiała zareagować.