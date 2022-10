Mandat za słuchanie muzyki w samochodzie. Brzmi jak żart, ale to prawda

W Polsce nie brakuje drogowych melomanów. O zjawisku pisaliśmy szerzej także w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. I często uwielbienie do muzyki przybiera nie tyle formę odpalenia ulubionej playlisty w pokładowych głośnikach, co włączenia muzyki i przekręcenia pokrętła głośności radia do oporu. Pytanie na dziś brzmi: czy motoryzacyjny meloman w drugiej postaci może dostać za swoje zachowanie mandat? Oczywiście, że tak. I nie, to nie jest żart.

REKLAMA

Zobacz wideo W przewróconego rowerzystę wjechał samochód osobowy

Muzyka tworzy zasłonę akustyczną. Nie słyszysz co się dzieje obok auta

O tym, że głośne słuchanie muzyki w samochodzie może stanowić wykroczenie, decyduje tak naprawdę kilka czynników. Fale dźwiękowe dosłownie uderzające kierowcę po uszach sprawiają, że całkowicie nie słyszy on co się dzieje w otoczeniu pojazdu. Powstaje w ten sposób zasłona akustyczna, która może sprawić, że nie zwróci uwagę na pojazd uprzywilejowany czy chociażby pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych. A to tworzy już realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Głośna muzyka może... tworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa

Tyle że musimy zrobić pewne zastrzeżenie. Bo nie ma w polskim prawie drogowym przepisu, który bezpośrednio zabraniałby słuchania muzyki. Są jednak dwa inne zapisy. Mowa o:

art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym , który mówi że " uczestnik ruchu (...) jest obowiązany zachować ostrożność ". Szczególną ostrożność, czyli mówiąc prostym językiem powinien " unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny ".

, który mówi że " ". Szczególną ostrożność, czyli mówiąc prostym językiem powinien " ". art. 9 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi że "uczestnik ruchu (...) jest obowiązany ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się".

Mandat za brudny samochód. Tak, to nie żart! Nowe przepisy wciąż obowiązują

Głośne słuchanie muzyki podczas jazdy samochodem może zostać w skrajnym przypadku odczytane jako złamanie powyższych zapisów. A to niestety wiąże się z mandatem i to niemałym! W obydwu przypadkach funkcjonariusz może uznać, że kierujący stworzył swoim zachowaniem, a właściwie to niezachowaniem szczególnej ostrożności, zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. A to oznacza co najmniej 1000 zł mandatu i 10 punktów karnych.

Skorzystanie z tej podstawy prawnej zdarza się jednak niezwykle rzadko. I jest możliwe raczej w przypadku, w którym dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego. Policjanci nie wypisują takich mandatów profilaktycznie.

Głośna muzyka w aucie może też zakłócać spokój

Głośne słuchanie muzyki w samochodzie może wyczerpywać również znamiona czynu opisanego w art. 51 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń. A ten mówi o zakłócaniu spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego. Stanie się tak chociażby wtedy, gdy postanowicie zorganizować koncert w nocy w samochodzie zaparkowanym bezpośrednio przy bloku mieszkalnym. Co za to grozi? Przepis mówi o karze grzywny. A to oznacza, że policjant może praktycznie dowolnie wybrać kwotę z zakresu od 20 do 5000 zł.