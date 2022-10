GDDKiA raportuje. Ponad połowa dróg krajowych z dobrą nawierzchnią

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Chociaż rok 2022 powoli chyli się ku końcowi, to GDDKiA jeszcze opublikowało sprawozdanie o stanie technicznym nawierzchni dróg krajowych na koniec 2021 r. Jakość dróg poprawiła się w stosunku do wcześniejszego raportu z 2020 r.

Zobacz wideo Czy w Polsce budujemy drogi drożej niż w Europie? Rzecznik GDDKiA odpowiada

Trzeba zaznaczyć, że nie da się uzyskać 100 proc. w takim raporcie, a to przez fakt, że żywotność dróg z biegiem lat się zużywa. Co roku oddawane są kolejne odcinki nowych lub przebudowanych dróg. Równolegle istniejąca sieć powoli się zużywa, a na niektórych odcinkach dochodzi do pogorszenia stan techniczny. W ubiegłym roku zanotowano wzrost długości tras o dobrej nawierzchni o 500 km, a kolejne 400 km jest w trakcie remontów lub przebudów.

Na koniec 2021 r., na sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA, było 60,8 proc.?dróg w stanie dobrym, wobec 59,6 proc. w 2020 r. W tym samym okresie poprawiły się także dane dotyczące udziału dróg w stanie złym (spadek o 0,4 proc.) oraz ostrzegawczym (spadek o 0,2 proc.). W 2021 r. było 13,5 proc. dróg w stanie złym (13,9 proc. w 2020 r.) oraz 23,8 proc. w stanie ostrzegawczym (24 proc. w 2020 r.).

Jeśli weźmie się pod uwagę dane z użytkowej oceny stanu technicznego (czyli parametrów wpływających na komfort jazdy i warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego), to są one lepsze niż ogólna ocena stanu technicznego, przytoczona wcześniej. W tym ujęciu, na koniec 2021 r., 65,1 proc. dróg zarządzanych przez GDDKiA było w stanie dobrym (64,1 proc. w 2020 r.), 8 proc. w stanie złym (poprzednio 8,2 proc.), a w stanie ostrzegawczym 25 proc. (w 2020 r. 25,1 proc.).

Tunel na Zakopiance niemal gotowy. Trwają ostatnie prace, a termin otwarcia?

Przebadanych zostało w sumie (dotyczy dróg zarządzanych przez GDDKiA i prywatne firmy zajmujące się autostradami):

GDDKiA - o długości 17 844 km (22 564 km w rozwinięciu na jedną jezdnię),?

koncesjonariuszy?płatnych odcinków autostrad?na?A1, A2 i A4 - o łącznej długości 472 km (940 km w rozwinięciu na jedną jezdnię).

Prowadząc diagnostykę stanu nawierzchni,?badana jest?jej?nośność, równość, właściwości przeciwpoślizgowe i?stan?powierzchni.