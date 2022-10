Amerykańskie władze pozywają koncerny paliwowe. Wszystko przez zmiany klimatu

Pozew skierowano przeciwko Shell Oil Co, Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., British Petroleum oraz ConocoPhilips. Pozwane zostało także zgrupowanie handlowe American Petroleum Institute, do którego przynależą wszystkie wymienione koncerny.

Jak przekazuje PAP cytowany przez Auto Świat, władze New Jersey zarzucają koncernom ukrywanie przed opinią publiczną wiedzy na temat szkodliwego wpływu paliw kopalnych na klimat. Rząd stanowy stwierdza, że spółki "rozsiewały wątpliwości co do istnienia zmian klimatu i dokładały wszelkich starań, aby ukryć prawdę i wprowadzać w błąd mieszkańców New Jersey i świata".

Zdaniem komisarza ds. ochrony środowiska, Shawna LaTourette'a, stan odczuwa drastyczne zmiany klimatyczne "bez przerwy walcząc z ekstremalnymi upałami, gwałtownymi sztormami i niszczycielskimi powodziami".

Moment złożenia pozwu nie jest pozbawiony symbolizmu. Władze zdecydowały się na niego w 10 rocznicę niszczycielskiego huraganu Sandy, który zniszczył większą część stanu. Swoim zasięgiem objął on również położony niedaleko Nowy Jork.

Z konsekwencjami zmian klimatu zmagają się także inne stany. Najlepszym przykładem jest Kalifornia, którą w tym roku nawiedziła rekordowa fala upałów. Spowodowało to nagły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, a tym samym na tymczasowe braki w jej dostawie.

W przeszłości wiele innych stanów i miast m.in. San Francisco czy Oakland, wchodziło na ścieżkę sądową przeciwko koncernom energetycznym. Najczęściej jednak kończyło się to odrzuceniem pozwów i brakiem odszkodowań dla oskarżycieli.