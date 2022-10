Czy żołnierz może zatrzymać kierowcę do kontroli? Prawo jest jednoznaczne

Już w pierwszym zdaniu tego materiału możemy uspokoić kierowców. Żołnierz stojący przy drodze nie ma zbyt dużych uprawnień w stosunku do kierujących. Oczywiście może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Stanie się tak jednak wyłącznie w trzech przypadkach. Każdy z nich dokładnie opiszemy za chwilę, a także w materiale opublikowanym w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoki. 53-latek ominął samochody stojące przed przejazdem kolejowym, wyłamał półzaporę i zderzył się z pociągiem

Kiedy żołnierz może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej?

Kiedy żołnierz może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej? W tym punkcie konieczne jest jednak jeszcze jedno zastrzeżenie. Bo nie mówimy o przypadkowym żołnierzu, a raczej funkcjonariuszu Żandarmerii Wojskowej albo wojskowych organów porządkowych. Tylko oni mają jakiekolwiek uprawnienia. A zatrzymać samochód mogą wtedy gdy:

pojazd cywilny wjedzie na teren jednostki wojskowej. Na tym obszarze mają pełne uprawnienia w stosunku do kierującego. Mogą wskazywać sposób zachowania, kontrolować, ale i karać.

pojazd cywilny jest prowadzony przez żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową. Tu również zakres ich uprawnień jest pełen.

pojazd jest pojazdem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tu również zakres uprawnień jest pełen.

Powyższe zasady dość jasno określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych.

Widzisz taki znak i nie wiesz, co zrobić? Nie przejmuj się, nie jest dla ciebie

Żołnierz na ogół nie może zatrzymywać aut. Może za to kierować ruchem

W 99 proc. sytuacji drogowej pojawienie się żołnierza przy drodze nie powinno zatem martwić kierującego. Nie ma on większych uprawnień do kontrolowania czy karania. Przepisy dają mu jednak jeszcze jedną możliwość i ta już staje się wyznacznikiem dla kierujących. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych mogą kierować ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych. Mają zatem możliwość np. zablokowania ruchu na skrzyżowaniu czy wstrzymania przejazdu dla jednego z kierunków ruchu. Tu polecenia żandarma są w pełni wiążące dla kierowcy.

W tym punkcie kluczowa jest jeszcze jedna rzecz. Niezastosowanie się do polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem w głos art. 92 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń oznacza karę grzywny. Ta może wynosić do 5 tys. zł. Co więcej, wykroczenie oznacza dopisanie aż 15 punktów karnych. Tyle że kary tej na drodze publicznej nadal nie zastosuje wojskowy. Uprawnienia takie ma policjant. Pod warunkiem że najpierw ujawni wykroczenie...

Jakie uprawnienia ma żołnierz w stosunku do aut wojskowych?

W sytuacji, w której żołnierz, a właściwie to żołnierz Żandarmerii Wojskowej albo żołnierz wojskowych organów porządkowych może zatrzymać pojazd do kontroli, jego kierowcy obowiązują takie same zasady jak w przypadku kontroli policyjnej. Powinien pozostać w pojeździe, trzymać ręce na kierownicy, a do tego czekać na dalsze polecenia. Te mogą dotyczyć m.in. unieruchomienia silnika czy włączenia świateł awaryjnych. Poza tym wojskowy ma możliwość skontrolowania dokumentów kierującego i samego pojazdu (może go np. przeszukać lub sprawdzić jego stan techniczny), a do tego może wystawić mandat karny czy przeprowadzić kontrolę trzeźwości.