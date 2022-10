Czy 0,7 promila to dużo? U nas przestępstwo. Kilka krajów w Europie za to nie karze

W Polsce kierowca może mieć maksymalnie 0,2 promila. To dopuszczalna dawka alkoholu, do której nie grożą mu żadne konsekwencje. Jeśli nie przekroczymy 0,2 promila, to w świetle polskiego prawa jesteśmy trzeźwi. Problemy się zaczynają, kiedy kierowca ma więcej. Alkomat podczas kontroli wskaże:

Między 0,2 a 0,5 promila, to mówimy o jeździe po spożyciu alkoholu.

Ponad 0,5 promila? W tym wypadku to już stan nietrzeźwości.

To kluczowa różnica. W pierwszym przypadku mówimy o wykroczeniu, a stan nietrzeźwości - to już przestępstwo. Teraz cała Polska czyta o aktorze Jerzym S., który po alkoholu potrącił motocyklistę. Badanie policyjnym alkomatem pokazało 0,7 promila. Czy to dużo? Tak. Za taki wynik grożą naprawdę poważne konsekwencje. W Europie jest dosłownie tylko kilka krajów, w których nie byłoby to dotkliwie ukarane.

Tylko kilka krajów pozwala jeździć kierowcom aut osobowych w takim stanie

W najbardziej liberalnych (głównie południowych) krajach dopuszczalny limit alkoholu we krwi to 0,5 promila. Są jednak kraje, które zezwalają na więcej. Limit 0,8 promila obowiązuje chociażby w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, nie całej. Szkoci doszli do wniosku, że to zdecydowanie za dużo i na północy Zjednoczonego Królestwa można jeździć z 0,5 promila.

Kto jeszcze ma limit 0,8 promila? Np. Irlandia, Liechtenstein oraz Malta.

Ile można mieć promili we krwi w Europie? Kilka przykładów

Taki sam limit alkoholu we krwi jak Polska (0,2 promila) mają choćby Norwegia i Szwecja. Są jednak państwa, gdzie obowiązuje zasada zero tolerancji i kierowca musi mieć 0,0. To m.in. Słowacja, Rumunia, Czechy czy Węgry.

Z kolei limit 0,5 promila obowiązuje m.in. w Bułgarii, Cyprze, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Luksemburgu, Łotwie, Niemczech, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii czy we Włoszech. Warto pamiętać, że w w większości z nich ten limit dotyczy tylko doświadczonych kierowców. Osoby, które mają prawo jazdy krótko (np. poniżej dwóch lat) obowiązują niższe limity.

Ile czasu po wypiciu można wsiąść za kółko

Zasada jest prosta: Piłeś? Nie jedź. Następnego dnia rano też. Nigdy nie rób wyjątków. Za kieliszek wódki i jedno piwo możesz trafić za kratki, bo po ich wypiciu w twoim organizmie będzie nieco ponad 0,5 promila alkoholu. Tak z pozoru niewielką dawkę twój organizm będzie spalał przez sześć godzin. Jeśli w takim stanie zatrzyma cię drogówka, potraktuje cię jak przestępcę - wynik powyżej 0,5 promila nie jest już wykroczeniem.

Kiedy można wsiąść za kierownicę?

Nie ma uniwersalnego przelicznika, który powie, ile możemy wypić i bez konsekwencji prowadzić samochód. Każdy organizm reaguje inaczej. Ważne jest tempo picia, to co jemy, ile spaliśmy, ile ważymy. Internetowe kalkulatory promili podają wartości orientacyjne i uśrednione - nie są żadną wskazówką. Prawdę powie tylko dobrej jakości alkomat. Ważne, żeby nie badać się chwilę po wypiciu - wtedy wynik będzie niewiarygodny. Z alkomatu za darmo skorzystasz na policyjnych komisariatach, a na wybranych stacjach benzynowych za kilkuzłotową opłatą.

Twój organizm potrzebuje średnio dwóch-trzech godzin na spalenie 20 g czystego alkoholu. Taka ilość znajduje się w 50 g wódki. 100 ml wina to 12 g etanolu, a piwo - 25 g. W przypadku kobiet czas potrzebny na pozbycie się alkoholu z organizmu jest jeszcze dłuższy.