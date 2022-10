80-latka złapana na podwójnym gazie. Wynik badania robi wrażenie

Dla wielu 80-latków jazda samochodem jest już nie lada wyzwaniem. Nie ten wzrok, wolniejsze reakcje sprawiają, że seniorzy niepewnie czują się za kierownicą. Jednak dla 80-letniej mieszkanki Lublina to nie problem – kobieta jeździła po mieście kompletnie pijana i dawała sobie radę.

Na szczęście dziarska 80-latka nie wyrządziła sobie, ani nikomu krzywdy. Ale nie wiadomo co by się stało, gdyby nie mężczyzna, który zatrzymał starszą panią i zabrał jej kluczyki. On też wezwał na miejsce patrol policji, żeby zaopiekował się imprezową seniorką.

Po przybyciu na miejsce policjanci już z daleka wyczuli od kierującej silną woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że ma ona w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. 80-letnia lubinianka przyznała się do tego, że faktycznie spożywała alkohol i pomimo tego postanowiła wybrać się na przejażdżkę swoim samochodem.

Mądrość życiowa seniorki i instynkt nie zadziałał dobrze w tym przypadku, bo kobieta nie dość, że straci prawo jazdy, ale grozi jej teraz do 2 lat więzienia. Przypomnijmy, prowadzenie samochodu mając w organizmie ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie, traktowane jest już jako przestępstwo, a nie wykroczenie.