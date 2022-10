Audi RS 3 performance edition to teraz najszybszy kompakt ze stajni Audi Sport, jaki został wyprodukowany. Opracowana z myślą o maksymalnych osiągach specjalna seria limitowana, może pochwalić się mocą podniesioną z 400 KM do 407 KM. Pięciocylindrowy silnik 2.5 l turbo o charakterystycznym brzmieniu, dostarcza teraz maksymalną moc o 100 obrotów później, w przedziale między 5700 a 7000 obrotów na minutę. Szczyt momentu obrotowego jest szerszy: maksymalny moment obrotowy 500 Nm jest teraz dostępny o 100 obrotów dłużej, między 2250 a 5700 obrotów na minutę. Ciśnienie doładowania jest wyższe - turbosprężarka generuje 1,6 bara ciśnienia względnego (więcej o 0,1 bara).

Auto potrafi rozpędzić się do 300 km/h, a więc o 10 km/h więcej niż standardowa wersja z pakietem RS Dynamics Package plus. Moc przekazywana jest na cztery koła przez siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynię biegów S tronic. Krótkie czasy zmiany biegów bez uszczerbku dla przyczepności, sportowe przełożenia oraz funkcja launch control, zapewniają najwyższe osiągi podczas jazdy. RS 3 performance edition przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,8 sekundy. Na możliwość efektownego driftowania pozwala RS torque splitter.

Audi informuje w komunikacie prasowym, że standardowy sportowy układ wydechowy RS ze zmodyfikowanym tłumikiem środkowym i czarnymi, błyszczącymi, owalnymi końcówkami rur wydechowych, emituje solidny dźwięk. W pełni zmienna regulacja klap wydechowych poszerzająca spektrum dźwięków, została z myślą o RS 3 performance edition nieco przekonstruowana. W trybach Audi drive select: Dynamic, RS Performance i RS Torque Rear, klapy wydechowe podczas postoju samochodu otwierają się bardziej, co sprawia, że dźwięk jest jeszcze bardziej słyszalny i rozpoznawalny.

Ujemny kąt pochylenia kół, sztywniejsze wahacze, charakterystyczny dla modeli typu RS stabilizator rurowy z wyższym stopniem sprężynowania - wszystkie te rozwiązania już w standardowym RS 3 zapewniają wysoką dynamikę jazdy i stabilność. W RS 3 performance edition seryjnie montowane jest sportowe zawieszenie RS z adaptacyjną kontrolą stopnia tłumienia. W sposób ciągły i indywidualny dostosowuje ono każdy z amortyzatorów do warunków drogowych, sytuacji na drodze i trybu wybranego w Audi drive select.

Audi RS 3 performance edition Fot. Audi

Audi RS 3 performance edition standardowo wyposażone jest w specjalne 19-calowe felgi i opony typu semi-slick Pirelli P Zero "Trofeo R". Standardowo na przedniej osi montowane są sześciotłoczkowe hamulce ceramiczne. Zaciski hamulcowe są pomalowane na niebiesko, tak by pasowały do specyficznego dla tego modelu wnętrza.

Po raz pierwszy w RS 3 w wyposażeniu standardowym dostępne są fotele kubełkowe. Panel środkowy foteli z przodu oraz zewnętrzne siedziska tylnej kanapy, mają kontrastowe niebieskie przeszycia w kształcie plastra miodu. Materiałem, z którego je wykonano, jest tkanina z mikrofibry Dinamica, połączona z perłową skórą Nappa na bocznych bolsterach. Poniżej zagłówka, czarny lejkowaty otwór ma duże napisy RS.

Oprócz całych niebieskich pasów bezpieczeństwa, niebieskie są także kontrastowe przeszycia na środkowym podłokietniku, podłokietnikach w drzwiach i na kierownicy. To samo dotyczy dywaników podłogowych i maty bagażnika z czarnego weluru, na których widnieje napis RS. Dla lepszej orientacji podczas sportowej jazdy, spłaszczona u dołu kierownica z Alcantary posiada oznaczenie „godziny dwunastej" - również w kolorze niebieskim.

Audi RS 3 performance edition jest krótką serią ograniczoną do 300 sztuk. Informuje o tym karbonowa nakładka dekoracyjna po stronie pasażera z plakietką "1 of 300". Model dostępny będzie w sprzedaży na początku 2023 roku.