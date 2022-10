Karim Benzema pokazuje kolekcję samochodów. W garażu nie brakuje perełek

Gwiazda piłkarskiego Realu Madryt ma w garażu kolekcję samochodów wartą co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Piłkarz lubi się chwalić swoimi nowymi nabytkami w internecie. Na jego profilu instagramowym można znaleźć mnóstwo zdjęć z samochodami.

W ubiegłym roku do okazałej floty dołączyło Bugatti Chiron, które stoi zaparkowane tuż obok równie wyjątkowego modelu Veyron. Kilka lat temu Benzema pokazał limitowaną edycję Mercedesa SLR, który powstał przy współpracy niemieckiego producenta z brytyjskim McLarenem. Co ciekawe, jest to specjalna wersja Stirling Moss.

W ostatnim czasie Benzema był widywany na ulicach Madrytu w Ferrari 458 Spider. To model, który upodobało sobie wielu piłkarzy. Włoska maszyna gościła w garaż takich piłkarzy jak Mesur Ozil, Frank Lampard. Nawet Robert Lewandowski posiadał taki samochód kilka lat temu. Wśród włoskich maszyn nie mogło również zabraknąć rzucającego się w oczy z daleka, czerwonego Lamborghini Gallardo.

W ramach współpracy marki Audi z klubem piłkarskim Real Madryt, piłkarz co jakiś czas może zmieniać swój służbowy samochód. Piłkarz wybrał jedno z najszybszych kombi na świecie – model RS6 Avant, ale oprócz tego widywano go jeszcze w zupełnie standardowym modelu Q5.

Jak przystało na sportowca-milionera, w garażu nie mogło zabraknąć trochę brytyjskiej klasyki. Karim Benzema jest dumnym posiadaczem Rolls-Royce`a Wraith, który ma specjalne miejsce w jego rezydencji w Madrycie.