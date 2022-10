Napędy hybrydowe z Polski. Chodzi o Toyoty Yarisy i Yarisy Cross

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W Polsce produkuje się napędy hybrydowe i inne elementy do samochodów Toyoty. Jak się okazuje te ilości są całkiem spore.

W tym roku w fabrykach Toyoty na Dolnym Śląsku powstały napędy hybrydowe do ponad 220.000 zelektryfikowanych Yarisów i Yarisów Cross, a także silniki i skrzynie biegów do benzynowych wersji obu modeli.

Od stycznia do września 2022 roku zakłady w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach opuściły 220.272 przekładnie hybrydowe 1.5, 243.145 silników TNGA 1,5 l oraz 42.401 pięcio- i sześciobiegowych skrzyń manualnych do konwencjonalnych silników benzynowych o pojemności 1,0 l i 1,5 l. Łącznie to ponad 505.000 komponentów, które składają się na układy napędowe obu subkompaktowych modeli marki.

Cztery lata temu Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) stała się pierwszym ośrodkiem poza Azją, w którym Toyota ulokowała produkcję elektrycznych napędów hybrydowych, w tym silników elektrycznych. Firma wytwarza silniki i przekładnie opracowane w architekturze TNGA dla całej Europy oraz na inne rynki.

Pierwsza linia produkcyjna TNGA ruszyła we wrześniu 2018 roku. Rok później TMMP rozpoczęło montaż benzynowego silnika 2,0 l do napędu hybrydowego.

W czerwcu 2020 roku fabryka w Jelczu-Laskowicach uruchomiła linię produkcyjną silnika 1,5 l, montowanego zarówno w Yarisie hybrydowym, jak i benzynowym. Kiedy w kwietniu 2021 roku ruszyła produkcja przekładni hybrydowej 1.5 oraz silników elektrycznych, które są jej integralną częścią, TMMP stało się producentem całego napędu hybrydowego do Yarisa. Przed końcem 2021 roku w związku z rynkową premierą nowego Yarisa Cross produkcja napędu hybrydowego 1.5 została podwojona. We wrześniu rozpoczęła pracę druga linia produkcyjna przekładni hybrydowej 1.5, a w listopadzie druga linia silnika 1,5 l.

Obecnie całkowite zatrudnienie w fabrykach Toyoty w Polsce wynosi ponad 3300 osób. Toyota zainwestowała w oba zakłady łącznie ponad 6 miliardów złotych, a ich możliwości produkcyjne sięgają 1,9 miliona podzespołów rocznie.