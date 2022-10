Osiedlowy samochód elektryczny? Pierwszy taki projekt w Polsce powstał w Łodzi

Wielu mieszkańców dużych miast nie ma możliwości ładowania samochodu elektrycznego przy wykorzystaniu prywatnych ładowarek, a to często wyklucza sens zakupu takiego pojazdu. Jeden z deweloperów wpadł na pomysł, który w dużym stopniu rozwiązuje ten problem. Stworzył osiedle z własnym punktem mobilnym. Na czym on polega?

Pierwsze takie osiedle w Polsce

Zenit - właśnie tak nazywa się przełomowe osiedle położone w Łodzi, które jeszcze w tym roku zostanie oddane do użytku. Jego mieszkańcy zyskają dostęp do punktu mobilnego, czyli takiej osiedlowej wypożyczalni dysponującej flotą elektrycznych pojazdów. Nie będą to jedynie samochody, ale również hulajnogi oraz rowery.

Osiedlowy punkt mobilności nosi nazwę Echo Share i ma oferować mieszkańcom ekologiczne formy transportu na wyciągnięcie ręki. Jako pierwsze we flocie znajdą się elektryczne hulajnogi i rowery, w tym także rower cargo oraz samochód osobowy. W planach jest także samochód dostawczy, który ma ułatwić nowym mieszkańcom przeprowadzkę. Mieszkańcy osiedla będą mogli rezerwować oraz wypożyczać pojazdy przy pomocy dedykowanej aplikacji

Zielony prąd

Punkt mobilny będzie oczywiście dysponował odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą ładowanie wszystkich pojazdów. Również właściciele samochodów elektrycznych będą mieli do dyspozycji kilka ładowarek. Na terenie osiedla zainstalowane będą panele fotowoltaiczne, które dostarczą energię potrzebną zarówno do zasilania ładowarek jak i części wspólnych budynków.

Środek transportu na wyciągnięcie ręki

Takie rozwiązanie ma sporo zalet. Mieszkańcy mogliby zakupić własny rower elektryczny, ale to wiąże się ze sporym jednorazowym wydatkiem, a co więcej, przez znaczną część czasu, ich pojazd stałby nieużywany. Kolejny problem, to przechowywanie. Parkowanie w części wspólnej zawsze wiązałoby się z pewnym ryzykiem oraz wystawieniem na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zabieranie takiego pojazdu do mieszkania jest również problematyczne. Wypożyczenie takiego środka transportu wydaje się więc całkiem rozsądną opcją.

Na rynku istnieje sporo firm oferujących usługę wypożyczenia elektrycznej hulajnogi czy nawet roweru, ale często może zdarzyć się tak, że w pobliżu nie będzie żadnego pojazdu. Taki osiedlowy punkt rozwiązuje ten problem. W dodatku mniejsza liczba użytkowników oznacza także mniejsze zużycie sprzętu, a także możliwe, że mieszkańcy będą dbali o niego bardziej niż w przypadku współdzielonych pojazdów dostępnych dla wszystkich.

Taki projekt przyjął się bardzo dobrze, a znaczna część mieszkań (ok. 80 proc.) została już sprzedana. Deweloper wierzy, że rozwiązania tego typu są świetną alternatywą dla własnego samochodu, którego posiadanie wiąże się z dużymi kosztami. Infrastruktura obiektu obejmuje również inne ekologiczne rozwiązania, jak na przykład zbiorniki retencyjne na wodę deszczową, która posłuży do nawadniania roślinności. Na osiedlu znajdzie się także szklarnia, w której mieszkańcy będą mogli uprawiać swoje rośliny czy zioła.