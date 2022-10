Zgadniecie, które auto najczęściej pojawiało się na Instagramie w 2022 roku? Nam się to nie udało

Internet pełen jest ciekawych zestawień i rankingów. Ten przygotowany przez amerykański serwis Zutobi choć na pozór wydaje się jednym z tych mniej poważnych, to tak naprawdę pokazuje, jak dużym sentymentem cieszą się poszczególne modele. Dla marketingowców to wiedza bardzo istotna.

Eksperci z Zutobi policzyli, ile razy w 2022 roku na Instagramie pojawiały się poszczególne modele samochodów i na tej podstawie stworzyli instagramowy ranking popularności. Ciekawi jesteście, które auto wygrało?

Japończycy mają się z czego cieszyć

Nie jest to nowy Koenigsegg przygotowywywany do pobicie rekordu prędkości, ani ikoniczne już Bugatti Veyron, ani schodzące ze sceny Aventador, czy bijący rekordy popularności na całym świecie Ford Mustang, ale zwykła... Honda Civic. Tak, my też do tej pory zastanawiamy się, jak to możliwe. Co prawda wiemy, że japońskiej marce nie brakuje zagorzałych fanów, a sam Civic ma wielu wyznawców, którzy gotowi są rozdzierać szaty przy każdej krytyce pod adreserm tego modelu, ale nikt z redakcji moto.pl nie wpadł na to, żeby obstawić niepozornego "kompakta" z Japonii - nawet Łukasz, nasz redakcyjny "hondziarz".

Z drugiej strony warto wspomnieć, że Civic to nie jest przypadkowe auto. Model nieprzerwanie produkowany jest już od 50 lat - właśnie w 2022 roku auto obchodzi okrągłą rocznicę. W tym czasie na ulice całego świata wyjechało ponad 27 mln egzemplarzy tego samochodu.

Według wyliczeń Zutobi, Honda Civic pojawiła się w aż 5,15 mln postów, co bezapelacyjnie było najlepszym wynikiem w 2022 roku. Po piętach deptał jej jedynie Jeep Wrangler, który pojawił się w serwisie 5,02 mln razy. Pozostałe samochody nie przekroczyły już progu 5 milionów wpisów. Co ciekawe, to nie jedyna Honda, jaka znalazła się w pierwszej dwudziestce instagramowego zestawienia. Na miejscu 18. mamy jeszcze Hondę Jazz. Ten niepozorny mieszczuch znalazł się w bezpośrednim towarzystwie takich kultowych aut, jak Lamborghini Aventadora oraz ultra rzadkiego i piekielnie drogiego Ferrari LaFerrari.

TOP10 samochodów najczęściej publikowanych na Instagramie w 2022 roku

Lista modeli najczęściej pojawiających się na Instagramie Zutobi.com

Najpopularniejsze klasyki, auta sportowe i elektryki na Instagramie w 2022 roku

Wyodrębniając same samochody elektryczne, ranking robi się już bardzo monotematyczny. Pierwsze pięć miejsc należy do... Tesli. Mimo że firma nie ma zwyczaju się reklamować, to robią to za nią jej użytkownicy i fani, umieszczając posty z modelami firmy Elona Muska na Instagramie i innych mediach społecznościowych. Numerem jeden w tej kategorii jest Tesla Model 3, który jednocześnie jest najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym wszech czasów, z ponad milionem sztuk sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Model 3 pojawił się w ponad 670 tys. Postów.

Najczęściej pojawiające się auta elektryczne na Instagramie Zatubi

Nieco większą popularność miały tzw. Supercary, czyli najbardziej ekstremalne samochody sportowe. W tym przypadku pierwsze miejsce zgarnął, Lamborghini Aventador, który w tym roku kończy swoją rynkową karierę. Tuż za nim znalazło się najlepsze (jak to określają sami Włosi) Ferrari w historii marki – LaFerrari. Natomiast trzecie miejsce należy do Ferrari 458.

Najczęściej pojawiające się na Instagramie supersamochody Zatubi

Wśród klasyków najczęściej na Instagramie pojawiała się legenda z Ingolstadt, czyli Audi Quattro. Model ten w 1980 roku wygrał rajdowe mistrzostwa świata i zakończył erę aut tylnonapędowych. Jednocześnie jest to jedyny klasyczny samochód, który pojawił się w ponad milionie postów na Instagramie - dokładnie w ponad 1,63 mln wpisów. Drugie miejsce należało do rzadkiego, ale mającego za sobą niesamowitą karierę filmową, DeLoreana DMC-12, a trzecie do kultowego Ferrari F40.

Najczęściej pojawiające się na Instagramie auta klasyczne Zatubi