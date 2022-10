W Europie Toyota zagarnęła 7,5 proc. rynku. Odnotowano wzrost

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Trzy kwartały roku za nami, więc firmy dzielą się wynikami sprzedaży i jaki sobie zagarnęły kawałek tortu zwanym rynkiem. Teraz przyszła na Toyotę, która podała jak to wyglądało w całej Europie od stycznia do końca września.

Producent w tym okresie dostarczył klientom 813.547 samochodów osobowych Toyoty i Lexusa. Udział Toyota Motor Europe (TME) w rynku nowych samochodów w Europie wzrósł rok do roku o 0,8 p.p. do rekordowych 7,5 proc.

Sprzedaż Toyota Motor Europe to przede wszystkim efekt rosnącej popularności zelektryfikowanych samochodów, w tym hybryd. Ich sprzedaż od stycznia od września 2022 roku wyniosła 540.777 aut, o 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. W Europie Zachodniej, w tym w Polsce, nisko- i bezemisyjne auta stanowią 73 proc. wszystkich pojazdów, które Toyota Motor Europe dostarczyła klientom w tym roku. To o 3 p.p. więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Natomiast w całej Europie ich udział to 66 proc., co oznacza wzrost rok do roku o 7 p.p.

Od stycznia do września 2022 roku klienci marki Toyota kupili 778.481 samochodów. Najpopularniejszymi modelami marki są Corolla (143.187 egz.), Yaris (134.896 egz.), Yaris Cross (115.287egz.), RAV4 (92.854 egz.) i Toyota C-HR (92.063 egz.). W przypadku każdego z nich układ hybrydowy był najczęściej wybieranym rodzajem napędu.

W ciągu 9 miesięcy do europejskich klientów marki Toyota trafiło 512.999 zelektryfikowanych aut, o 8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Najczęściej wybierane modele marki ze zelektryfikowanym napędem to Corolla Hybrid (111.338 egz.), Yaris Cross Hybrid (108.279 egz.), Yaris Hybrid (104.954 egz.), Toyota C-HR Hybrid (91.714 egz.) oraz RAV4 Hybrid i Plug-in Hybrid (76.308 egz.).

65 proc. wszystkich aut sprzedanych przez markę, a w Unii Europejskiej i pozostałych krajach Europy Zachodniej 72 proc. całkowitej sprzedaży. W Europie Wschodniej oraz w Kazachstanie, Turcji, Izraelu i na Kaukazie 34 proc. nowych samochodów Toyoty miało zelektryfikowany napęd.