Nowy Mercedes EQE SUV, czyli wszystko po staremu. Najmocniejsze AMG 53 4Matic+ wyciska nawet 687 KM

Mercedes zaprezentował właśnie swojego nowego elektryka EQE SUV. Kolejny przedstawiciel rodziny EQ wygląda, z zewnątrz i w środku, zupełnie jak jego większy krewniak EQS SUV, z tym jednak, że jest nieco mniejszy.

Nie jest to jednak drobinka. 486 cm długości, 194 cm szerokości i 167 cm wysokości zmuszą kierowcę do rozważnego wyboru miejsca parkingowego. Co do rozstawu osi, wynosi on 303 cm. Miejsca w środku powinno być zatem pod dostatkiem.

Pod względem designu, już na pierwszy rzut oka wiadomo, że mamy do czynienia z mercedesowskim elektrykiem. Obłe kształty, charakterystyczne reflektory scalone z grillem, jak również tylne lampy połączone w jedną świetlną listwę to nieodłączne elementy elektrycznych pojazdów ze Stuttgartu. Co istotne, niezbyt wyszukana forma pojazdu ma duży plus. Dzięki swojemu opływowemu kształtowi nadwozie odznacza się współczynnikiem oporu powietrza wynoszącym zaledwie 0,25 Cd.

W środku nie zabrakło gigantycznego, mierzącego 141 cm szerokości ekranu Hyperscreen, który współpracuje z systemem przygotowanym przez kalifornijską firmę ZYNC. Oznacza to dostęp do różnych platform streamingowych, co zapewni rozrywkę przy dłuższych podróżach. Całość wykończona jest skórą i dopełniona dekorami z aluminium i drewna. Uwagę zwracana zwłaszcza nowa kierownica z pojedynczym dolnym ramieniem.

Gama silnikowa obejmuje pięć opcji, z czego dwie to wersje przygotowane przez speców z AMG. Podstawowy wariant to napędzany na tylną oś EQE 350+ o mocy 292 KM i 565 Nm momentu obrotowego. Zasięg maksymalny to 590 km.

Kolejnymi pozycjami są EQE 350 4Matic (292 KM, 765 Nm) oraz EQE 500 4Matic (408 KM, 858 Nm). W ich przypadku zasięg plasuje się na poziomie kolejno 558 i 547 km.

Listę zamykają specjalne AMG EQE 43 (476 KM, 858 Nm) oraz klejnot w koronie - AMG EQE 53 o mocy 626 KM i 950 Nm momentu obrotowego. Jeżeli komuś byłoby mało, w pakiecie AMG Dynamic Plus moc wzrasta do zawrotnych 687 KM i 1000 Nm. Co ważne, wszystkie wymienione wersje, od podstawowej po najmocniejsze AMG, napędzane są przez ten sam akumulator o pojemności 90.6 kWh.

Sugerując się cennikiem innych elektrycznych modeli Mercedesa, możemy przewidywać, że EQE SUV zostanie wyceniony na kwotę oscylującą w granicach 450-500 tys. złotych. Pojazd powinien trafić na rynek pod koniec tego roku.