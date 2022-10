Do produkcji tych aut się nie przyłożono. Akcja serwisowa za akcją. Lista z aż 30 lat

Tymi danymi producenci woleli by się nie chwalić. Każda akcja serwisowa to przyznanie się do wpadki. Pół biedy, jeśli w zawiadomieniu do krajowych urzędów ochrony konsumenta pojawia się błahostka, które nie tylko nie zagraża bezpieczeństwu, ale też nie wpływa na to, czy samochód nas zawiedzie podczas podróży. Jednak, jeśli już na końcu komunikatu widzimy słowo pożar albo awaria układu hamulcowego bądź kierowniczego, trudno nazwać je drobnostką. Z drugiej strony warto też zaznaczyć, że w wielu sytuacjach tak naprawdę zawodzą poddostawcy. Tak było m.in. w przypadku poduszek powietrznych Takata.

Jeden z brytyjskich serwisów zajmujących się szkoleniem kandydatów na kierowców i szerzącym wiedzę wśród kierowców, przyjrzał się, które marki i modele były w ostatnich latach najczęściej przywoływać do serwisów oraz jakie najczęstsze powody wycofania? Dane pochodzą z rynku brytyjskiego, ale w większości tamtejsza oferta rynkowa pokrywa się z resztą krajów UE, w tym Polski. Zebrane dane pochodzą z ostatnich 30 lat.

Najwięcej akcji przywoławczych miał japoński synonim jakości

W zestawieniu marek prym w akcjach serwisowych na terenie UK wiedzie Toyota, która ogłosiła w ciągu trzech dekad 818 razy ogłaszała akcje przywoławcze. Największa z nich odbyła się w 2018 roku, kiedy to do serwisów wezwano 2,4 mln pojazdów hybrydowych na całym świecie z powodu usterki, która doprowadziła do utraty przez nie mocy. Akcja dotyczyła, m.in. Priusa i Aurisa, także tych z rynku polskiego. W historii marki była także słynna wpadka z nieodpowiednimi wycieraczkami, które blokowały, nie do końca dobrze zaprojektowany pedał gazy.

Tu jednak firma zadziałała wręcz wzorowo. Kierowcy z wadliwymi autami mogli korzystać z serwisów 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Ponadto marka chcąc poprawić swój wizerunek, Toyota dość często partycypowała w naprawach typowych usterek, nawet po wygaśnięciu gwarancji, w przypadku klientów, którzy regularnie serwisowali auta w autoryzowanych stacjach producenta.

Drugie miejsce zajmuje BMW, z 698 akcjami serwisowymi od roku 1992. Niemiecki producent aut premium największą akcję ogłosił także w 2018 roku. Wezwano wtedy 268 tys. pojazdów wymagających wymiany wadliwych zaworów EGR w silnikach diesla. Usterka była poważna, bo była przyczyną pożarów. Niestety, niemiecka marka nie poradziła sobie z tą wpadka zbyt dobrze, bo ogień wybuchła także w autach, które już odwiedziły serwis. Ponadto w Polsce właściciele BMW musieli czekać nawet po 2-3 miesiące na poprawione części.

Trzecia na liście znalazł się kolejny niemiecki producent z wyższej półki. Mercedes w ciągu 30. lat ogłosił 629 akcji serwisowych. Najczęściej do serwisów wzywano modele Klasy E i Klasy C. Największa akcja odbyła się w 2017 roku.

Z kolei na drugim krańcu zestawienia znalazły się: Jeep, Ferrari i Skoda, które odnotowały mniej niż 100 akcji serwisowych w ciągu trzech ostatnich dekad. Jednak w tym przypadku "sukcesu" należy raczej upatrywać w krótszej historii na rynku brytyjskim i małej liczbie modeli.

TOP10 marek z największą liczbą akcji serwisowych w latach od 1992 do 2022 (rynek UK):

Toyota – 818 BMW – 698 Mercedes – 629 Volvo – 551 Citroen – 520 Peugeot – 505 Volkswagen – 329 Ford – 321 Honda – 285 Opel/Vauxhall - 278

Modele najczęściej wzywane na akcje serwisowe

No i przechodzimy do najciekawszej części brytyjskiego zestawienia, czuli listy modeli. Co ciekawe, w pierwszej trójce znajdują się auta tych samych marek, które zajęły pierwsze trzy miejsca w zestawieniu producentów.

Najgorzej wypadła tu Toyota Yaris, która zanotowała aż 131 przywołań do serwisów w celu usunięcia usterek fabrycznych - model jest w sprzedaży od 1999 roku. Jednak największa akcja serwisowa dotyczyła poduszek Takata, z którymi miały problem także inni producenci.

Na drugim miejscu znalazł się Mercedes Klasy E (114 akcji), a na trzecim bardzo popularne na Wyspach BMW serii 3 (92 wezwania). W tym ostatnim przypadku największa akcja miała miejsce w 2018 roku i dotyczyła wadliwych przewodów między akumulatorem a wentylatorem (modele wyprodukowane między 2004 a 2011 rokiem).

Z kolei najrzadziej wzywane do serwisu były: Mazda 6 (30 razy), Peugeot 308 (31 razy) i Citroen C4 Picasso (31 razy). Małym zaskoczeniem są tu aż dwa modele francuskie, które nie uchodziły za synonim perfekcyjnego wykonania.

TOP10 modeli z największą liczbą akcji serwisowych w latach od 1992 do 2022 (rynek UK):

Toyota Yaris – 131 Mercedes Klasa E – 114 BMW serii 3 – 92 Toyota Avensis – 83 BMW serii 5 – 77 Mercedes Klasa C – 75 Honda Civic – 69 Volvo – V70 – 65 BMW X5 – 64 Toyota RAV4 – 58

Najczęstsze powody akcji serwisowych: