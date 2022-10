Wybierz Samochód Roku i zgarnij nagrody. Skuter i wideorejestratory to początek listy

WYBIERZ SAMOCHÓD ROKU I ZGARNIJ NAGRODY. KAŻDY GŁOS TO SZANSA NA NAGRODY. KLIKNIJ TUTAJ.

Głosy czytelników to kluczowa część naszego plebiscytu. Na głosy czekamy do 15 listopada 2022 r, a na głosujących czekają ciekawe nagrody. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 24 listopada 2022 r. Relacje z wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Moto.pl oraz Gazeta.pl.

Każdy głos to szansa na atrakcyjne nagrody. W edycji 2022 nagrodą główną jest skuter. Ale nie tylko!

Nagrody w plebiscycie The Best of Moto.pl 2022

Na głosujących czekają w tym roku: Nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca - Piaggio 1+ rok produkcji 2022 r. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca (pięcioro laureatów) - Wideorejestrator Mio MiVue™ 848 Wyróżnienie (40 laureatów) - Wosk samochodowy Soft99

A jakie samochody walczą o tytuł The Best of Moto 2022?

Walka o nagrodę główną będzie wyjątkowo zacięta. Do finału zakwalifikowaliśmy 14 modeli. Wymieniamy je alfabetycznie:

Alfa Romeo Tonale

BMW i7

Citroen C5 X Plug-in Hybrid

Dacia Jogger

DS 4

Ford Ranger Raptor

Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid

Mazda CX-60 PHEV

Nissan ARIYA

Opel Astra Hatchback

Range Rover Sport

Renault Megane E-Tech elektryczne

SERES 3

Volkswagen ID. Buzz

Nie tylko Samochód Roku. Wybieracie też Auta Roku w kategoriach specjalnych

Podobnie jak w poprzednich edycjach, również w edycji 2022 przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczą się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mają nic do powiedzenia. To czytelnicy wybierają Samochody Roku w poszczególnych kategoriach. Ale nie tylko samochody.

Na liście znajduje się także influencer motoryzacyjny, a w tym roku do kategorii specjalnych dopisaliśmy jeszcze jedną - gadżet motoryzacyjny rok. Chcecie oddać głos? Kliknijcie w nazwę kategorii.

Finał zbliża się wielkimi krokami. Czekamy teraz na wasze głosy, ponieważ to właśnie one są kluczowe w plebiscycie The Best of Moto. Nie inaczej jest w edycji 2022. Samochody Roku wybierają nasi czytelnicy. Widzimy się 24 listopada 2022 r. na uroczystej gali. Do zobaczenia!