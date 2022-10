Ford Kuga Plug-In Hybrid. Dobrze się sprzedaje i ma pakiet czerni

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Obecny Ford Kuga zadebiutował w 2021 r. W tym roku jest to najchętniej wybierany SUV PHEV w całej Europie. Do tej pory trafił do klientów w ilości 23.000 sztuk.

Ford ogłosił dwa dni temu również wprowadzenie pakietu Kuga ST-Line X Black, charakteryzującego się szeregiem modernizacji wizualnych, a także możliwością wyboru nowych, komfortowych foteli.

Pakiet, na który są już przyjmowane zamówienia dodaje nowe elementy nadwozia, które zwiększają atrakcyjność modelu.

Pakiet Black dodaje do sportowego wyglądu Forda Kuga ST-Line X lakierowany na czarno dach oraz wykończone na czarno nakładki na lusterka, przednie wloty powietrza i tylny spojler. Plakietki ST-Line i napis KUGA na drzwiach bagażnika są również wykończone na czarno, a 20-calowe aluminiowe, czarne obręcze kół są wyposażeniem standardowym.

Wewnątrz nabywcy Kugi, niezależnie od wybranego modelu, mogą teraz dodać do wyposażenia nowe fotele. Otrzymały one certyfikat organizacji zajmującej się leczeniem schorzeń kręgosłupa Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR). Osiemnastostopniowa regulacja pozwala na dostosowanie fotela do wymagań i potrzeb osoby w nim siedzącej (a nie dostosowanie człowieka i jego pozycji do fotela), co jest wymogiem uzyskania certyfikatu AGR.

Wysokość, długość i pochylenie fotela można regulować wraz z czterostopniową regulacją odcinka lędźwiowego kręgosłupa i czterostopniową regulacją zagłówka, aby pomóc osobom o różnych sylwetkach i posturze znaleźć najwygodniejszą pozycję.

Kuga Plug-In Hybrid dysponuje 57-67 km średniego zasięgu w trybie elektrycznym, a zasięg miejski w trybie w pełni elektrycznym 71-88 km. Oczywiście można też podróżować na silniku spalinowym, a zasilanie elektryczne jedynie wspomaga jazdę.