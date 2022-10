Znak D-43 kasuje przepis o prawie jazdy. Ile można za nim jechać bez mandatu?

Znak D-43 bez wątpienia jest jednym z częściej spotykanych na polskich drogach – pisaliśmy o tym m.in. w serwisie Gazeta.pl. A informacja płynąca z niego jest jedna. Kierujący wyjechał właśnie z miasta, a właściwie to obszaru zabudowanego. Co to oznacza? Na twarzy kierowcy może się pojawić uśmiech i to podwójny. Czemu podwójny?

Znak D-43 oznacza opuszczenie obszaru zabudowanego

Minięcie znaku D-43 "Koniec obszaru zabudowanego" oznacza dla kierującego dwie dobre wiadomości. Pierwsza i zdecydowanie najważniejsza jest taka, że może poruszać się zdecydowanie szybciej. O ile w terenie zabudowanym podstawowe ograniczenie prędkości wynosi tylko 50 km/h, o tyle za tablicą D-43 samochód osobowy może jechać co najmniej 90 km/h.

Jakie są ograniczenia prędkości poza miastem?

Jakie są pozostałe limity prędkości dla samochodów osobowych na polskich drogach? A więc:

w terenie niezabudowanym na drodze jednojezdniowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h,

w terenie niezabudowanym na drodze dwujezdniowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h,

na drodze ekspresowej jednojezdniowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h,

na drodze ekspresowej dwujezdniowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h,

na autostradzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 140 km/h.

Dokładnie takie są ograniczenia prędkości. Ile można zatem jechać bez mandatu? Dokładnie tyle km/h, ile pokazuje powyższe zestawienie. Lepiej nie przekraczać prędkości nawet o 1 km/h. Tolerancja pomiaru policyjnego jest bowiem raczej kwestią umowy społecznej. Czasami może zatem działać, a czasami nie...

Poza miastem, czyli nie stracisz prawa jazdy za ponad 50 km/h więcej

Kierujący mijając tablicę D-43 powinien jednak pamiętać też o tym, że za nią nie obowiązuje również art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Kodeks wykroczeń. A ten mówi o tym że:

Policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

W skrócie, nawet jeżeli kierujący się "zagapi", nie zwróci uwagi na ograniczenie i bardzo mocno przekroczy dopuszczalną prędkość, może obawiać się mandatu, ale nie straci uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące. Tyle że to nie oznacza, że poza miastem nie można stracić prawka za prędkość wcale. Przypadek taki nadal jest możliwy. Wcześniej kierujący musi jednak stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ile wynosi mandat za prędkość w roku 2022?

Na koniec pozostała jeszcze jedna kwestia. Wiemy już jakie limity prędkości obowiązują samochód osobowy poza obszarem zabudowanym. Jakie są zatem mandaty za ich nierespektowanie? Tu do akcji wkroczył nowy taryfikator mandatów i punktów karnych. Obydwa akty prawne złożone w całość mówią o następujących karach: