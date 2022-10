Porsche może być dumne. 911 GT3 RS najszybsze na Nürburgring [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Z torem Nürburgring lubią się mierzyć producenci ze swoimi maszynami. Niedawno na starcie pojawiło się nowe Porsche 911 GT3 RS. Dało popis swojej możliwości.

Porsche to było najszybsze… ze wszystkich Porsche (szybsze było Porsche 911 GT2 RS z 2021 r., ale miało części od Manthey Racing) i niemal zbliżyło się do rekordu aut produkcyjnych. W porównaniu do modelu 911 GT3 było szybsze o 10,6 sekundy.

Za kierownicą siedział ambasador marki Porsche Jörg Bergmeister, który był intensywnie zaangażowany w rozwój nowego flagowego modelu serii 911. Obecny był również urzędnik, który był świadkiem czasu okrążenia.

911 GT3 RS z pakietem Weissach zostało wyposażone w opcjonalnie dostępne opony Michelin Pilot Sport Cup 2 R w rozmiarze 275/35 R 20 z przodu i 335/30 R21 z tyłu.

Dyrektor ds. samochodów GT w Porsche, Andreas Preuninger powiedział:

Dzisiaj 911 GT3 RS spełniło to, co już obiecało na pierwszy rzut oka – absolutną doskonałość na torze wyścigowym. Biorąc pod uwagę dalekie od idealnych warunki, silny wiatr w przód na długiej prostej Döttinger Höhe i chłodne temperatury asfaltu, tym razem jesteśmy zadowoleni. 911 GT3 RS wyznacza nowe standardy aerodynamiki i podwozia. Nigdy wcześniej samochód drogowy nie uosabiał tak bardzo sportów motorowych.

Nowe 911 GT3 RS jest autem sportowym dopuszczonym do ruchu publicznego. Jego 4-litrowy silnik dysponuje 525 KM mocy. Auto jest lekkie, a kluczowym elementem jest aerodynamika. Przy 285 km/h 911 GT3 RS osiąga łączną siłę docisku 860 kilogramów – trzykrotnie większą niż 911 GT3.

Trzeba się spodziewać, że za jakiś czas możemy usłyszeć o kolejnym rekordzie tego samochodu.