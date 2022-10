GDDKiA informuje: ponownie wybrano ofertę na fragment Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Opracowaniem projektu budowlanego fragmentu ZOS zajmie się konsorcjum firm TPF i Databout. Warunek jest jeden – inni oferenci nie odwołają się od tej decyzji, a mają na to 10 dni.

Jest to drugi wybór GDDKiA, gdyż na poprzedni wpłynęły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), które zostały uznane.

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla S6 ZOS składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police. Łączna długość tych odcinków to 25,5 km. Druga część, dla której została wskazana najkorzystniejsza oferta, dotyczy odcinka Police - Goleniów o długości 23,41 km. Zawiera on planowany tunel pod Odrą o długości ok. 5 km.

Zachodnia Obwodnica Szczecina?będzie miała długość ok. 48,6 km.?Ominie aglomerację szczecińską?od?zachodu i?północy. Droga na wysokości Polic przejdzie pod?Odrą tunelem.? Sąsiedztwo instalacji przemysłowych zakładów chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu?z 3,5?do 5 km.?Będzie to drugi, obok budowanego tunelu pod Świną, obiekt tego typu?na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce.

Nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Jak to często bywa przy tego typu inwestycjach, trasa ta ma podnieść bezpieczeństwo i wygodę dla podróżujących i dla lokalnych społeczności.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Wcześniej droga była planowana do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.