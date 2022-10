Kierowca, który zawija kluczyk w folię aluminiową nie jest foliarzem. Śmieje się ze złodziei

Poszukujesz większej ilości moto-tematów na czasie? Zajrzyj na Gazeta.pl.

W otaczającej nas rzeczywistości nagromadziło się ostatnio sporo mitów wynikających z kolejnych teorii spiskowych. Aby nie wyciągać z meandrów internetu złych duchów, nie będę jednak w tym punkcie podawać konkretnych przykładów. Powiem natomiast inną rzecz. Jeżeli na parkingu zauważycie kierującego, który ma kluczyk zawinięty w folię aluminiową, nie nazywajcie go foliarzem. Bo on wie coś, czego wy rzeczywiście jeszcze nie wiecie.

Nie śmiej się z folii na kluczyku. Nie wiesz jak ważna jest

Sreberko owinięte wokoło kluczyka może stanowić dla was dwie informacje. Pierwsza jest taka, że auto tego kierowcy zostało wyposażone w system bezkluczykowego dostępu do kabiny pasażerskiej i odpalania silnika. Druga jest taka, że poprzez folię kierujący zabezpiecza swój pojazd przed jego łatwą kradzieżą. Nie wierzy zatem w sieciowe zabobony, a raczej śmieje się w twarz złodziejom. O co w tym wszystkim chodzi? Zasada działania tego efektu jest prosta.

Bezkluczykowy dostęp do auta także dla... złodziei!

Zanim jednak opowiem o zastosowaniu folii, muszę opowiedzieć o zastosowaniu systemu bezkluczykowego. Otóż gdy macie kluczyk w kieszeni i zbliżycie się do pojazdu, on wyczuje jego sygnał i umożliwi dostęp do kabiny oraz rozruch silnika. I złodzieje doskonale o tym wiedzą. Dlatego stosują urządzenia przedłużające ten sygnał.

Sposób kradzieży auta z TikToka. Dwie popularne w Polsce marki narażone

Konkretnie jeden ze złodziei zbliża się do was np. w restauracji z urządzeniem, które wychwytuje przekaz z pilota. Nadajnik ten przekazuje go następnie do przekaźnika imitującego kluczyk, z którym drugi złodziej stoi przy waszym aucie. W tym momencie może odryglować w nim zamki, zainicjować zapłon i po prostu odjechać. Nawet jeżeli sygnał zostanie przerwany, silnik w czasie jazdy nie zgaśnie. Takie są wymogi bezpieczeństwa stawiane przez UE.

W skrócie silnik nie zgaśnie, a więc złodzieje bez problemu dotrą do swojej dziupli, w której albo złamią zabezpieczenia pojazdu, albo rozbiorą samochód na części.

Folia aluminiowa blokuje sygnał systemu bezkluczykowego

W tym punkcie zaczyna się zatem zastosowanie dla srebrnej folii. Być może nie wygląda efektownie i być może nie jest specjalnie praktyczna, ale ma za zadanie blokować sygnał wysyłany przez kluczyk. W efekcie złodziej nie odbierze go przy pomocy przekaźnika i tym samym nie dostanie się do kabiny twojego pojazdu. A folia ma przecież jeszcze jedną zaletę. Każdy kierowca posiada ją we własnym domu w jednej z kuchennych szuflad.

W tym punkcie cenna uwaga. Folia sprawdzi się jak oddalacie się od auta. Podchodząc do niego musicie ją jednak zdjąć. W przeciwnym razie auto może nie wykryć kluczyka.

Masz drogi samochód i nie chcesz mieć kluczyka owiniętego folią spożywczą? Na szczęście to nie jedyna opcja. Dziś na rynku dostępne są zarówno etui, jak i puszki blokujące sygnał systemu bezkluczykowego w samochodzie. Chowasz do nich kluczyk i gotowe. Gadżety takie są dostępne we wszystkich portalach z ogłoszeniami. Ich ceny wahają się od 40 do nawet 300 zł.