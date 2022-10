10 powodów, dla których warto kupić samochód klasy premium

Jaguar F-PACE to największy SUV brytyjskiego producenta, który łączy sportowe osiągi i prowadzenie z?wszechstronnością. Jego szlachetne wykończenie, intuicyjne technologie i przestronne wnętrze pozycjonują go powyżej tego, co oferują na rynku motoryzacyjnym nawet marki klasy premium. Co go wyróżnia na tle innych marek z tego segmentu? Oto 10 powodów, dla których warto wybrać Jaguara.

Luksusowy SUV

Projektując Jaguara F-PACE, Brytyjczycy skupili się przede wszystkim na przyjemności z jazdy. Jego pakowne nadwozie połączyli z mocnymi silnikami, 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów i?technologiami, które dostosowują charakterystykę układu kierowniczego, napędu, a nawet zawieszenia do sportowej jazdy. Duża przestrzeń bagażowa, uciąg i nośność dachu oraz dodatkowe akcesoria sprawiają, że F-PACE jest idealnym wyborem dla aktywnych, pełnych pasji ludzi, którzy zawsze w podróż zabierają ze sobą swoje czworonogi, rowery, motocykle, kajaki czy inny sprzęt.

Wnętrze wyznaczające standardy w segmencie premium

Nowe wnętrze Jaguara F-PACE wykonane jest z materiałów znacznie wyższej jakości. Deska rozdzielcza opcjonalnie może być pokryta szlachetną skórą Windsor, a struktury i desenie podkreśla konfigurowalne oświetlenie ambient. Nowoczesność cyfrowych pokręteł klimatyzacji łączy się z ich klasycznie szlachetnym wykończeniem, odzwierciedlającym monogram marki.

Reflektory Pixel LED

„Kocie" oczy Jaguara F-PACE wyposażono w światła do jazdy dziennej w kształcie podwójnej litery J. Technologia Pixel LED z ADB zapewnia jeszcze lepszą widoczność dzięki podzielonej na segmenty wiązce światła. Dzięki inteligentnemu sterowaniu są one rozświecane i wygaszane tak, by uniknąć oślepienia innych kierowców.

F-PACE SVR

Swój zwierzęcy instynkt i drapieżny charakter Jaguar dobitnie pokazuje w wersji SVR. Rasowy silnik 5.0 V8 o mocy 550 KM z kompresorem połączono z czterema końcówkami aktywnego układu wydechowego. Dzięki temu Jaguar przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie w 4 sekundy! Sportowe prowadzenie dodatkowo wspiera aktywne zawieszenie Adaptive Dynamics.

Nowoczesność bez kompromisów

W szerokiej gamie silników znajdziemy także jednostkę plug-in hybrid o mocy 404 KM, która łączy dwulitrowy silnik benzynowy oraz silnik elektryczny 105 kW. Umożliwia on korzystanie wyłącznie z trybu elektrycznego podczas codziennych dojazdów na krótkich odcinkach. W odróżnieniu od innych samochodów z tego samego segmentu Jaguar F-PACE w wersji PHEV łączy moce obydwu silników, a?potem za pomocą mechanicznego napędu na cztery koła rozprowadza ją dokładnie w takich proporcjach, jakie są potrzebne. Pozwala to przekierować cały napęd na koło o największej przyczepności, a także na uzyskanie przyjemnej tylnonapędowej charakterystyki podczas jazdy.

Napęd AWD

Napęd Jaguara F-PACE łączy sportowy charakter samochodu tylnonapędowego z dodatkowym bezpieczeństwem i trakcją, jakie zapewnia napęd na cztery koła. System Inteligent Driveline Dynamics jest w stanie z wyprzedzeniem przewidzieć możliwą utratę przyczepności i odpowiednio wcześniej zareagować, a nawet zapobiec jej, odpowiednio rozprowadzając napęd na osie.

Połączony z całym światem

Oprócz licznych portów USB, F-PACE można wyposażyć również w bezprzewodową ładowarkę dodatkowo wzmacniającą zasięg telefonu. System multimedialny umożliwia połączenie z telefonem przez Apple CarPlay lub Android Auto, dzięki czemu z ulubionych aplikacji można korzystać przez pokładowy ekran dotykowy.

Kamery 3D i asystent parkowania

Przewyższające popularne systemy wspomagające parkowanie kamery 3D Surround pozwalają zobaczyć znacznie więcej. Oprócz widoku z lotu ptaka na ekranie można obserwować samochód z różnych perspektyw, dzięki czemu manewrowanie i parkowanie są dużo łatwiejsze. Są one dostępne także w?pakiecie z asystentem parkowania, który automatycznie wykrywa wolne miejsca parkingowe i może wykonać za kierowcę cały manewr.

Projektowany z myślą o niezwykłych osiągach

Stylizacja F-PACE nawiązuje do sportowego i jedynego w swojej klasie Jaguara F-TYPE. Szkielet nadwozia jest wykonany w 80% z lekkiego stopu aluminium pozyskiwanego z recyklingu. Jego niska masa poprawia osiągi, przy okazji zmniejszając zużycie paliwa, a duża sztywność zwiększa pewność i precyzję prowadzenia.

Bezpieczeństwo

Pakiet Driver Assist pozwala zredukować potencjalne źródła stresu, który mógłby zakłócić relaks podczas podróży. Obejmuje on asystenta martwego punktu, który pomaga uniknąć kolizji z innymi pojazdami podczas zmiany pasa, adaptacyjny tempomat z asystentem kierowania oraz przydatny na parkingu system wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania.

Ponadto, kupując teraz nowego Jaguara, użytkownicy otrzymują pięcioletnią gwarancję. Oznacza to, że Jaguar rozszerza czas swojej gwarancji poza standardowe w tej branży dwa–trzy lata. Jaguary F-PACE można teraz kupić od ręki i to w różnych konfiguracjach. Dodatkowo klienci Jaguara mogą skorzystać z?atrakcyjnego finansowania na zakup nowego samochodu.