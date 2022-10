Nowe narzędzia i gadżety Parkside. Nie tylko majsterkowicze powinni zajrzeć do Lidla

Sprzątanie ogrodu i nie tylko

Jesienią warto przygotować dom i ogród na zimę. Do uprzątnięcia zalegających na podwórku liści idealnie nadaje się akumulatorowy odkurzacz Parkside 3w1 40 V, który jednocześnie jest dmuchawą (349 zł/ 1 zestaw). Urządzenie ma 5-stopniową regulację obrotów i worek o pojemności ok. 45 litrów. Liście prędko go nie zapełnią, ponieważ odkurzacz wyposażono w funkcję rozdrabniacza.

Do przycinania drzew warto wykorzystać akumulatorową podkrzesywarkę 20 V (299 zł/ 1 zestaw), zamocowaną na rurze teleskopowej. Dzięki niej – i przechylanej głowicy – za pomocą urządzenia można ciąć gałęzie nawet na wysokości 4 metrów! Co ważne, w uchwycie podkrzesywarki zamontowano wyłącznik bezpieczeństwa. Równie przydatnym narzędziem w ogrodzie może być akumulatorowa piła szablasta 20 V (179 zł/ 1 zestaw); wyposażono ją w uchwyt z szybkim mocowaniem, więc wymiana brzeszczotu nie wymaga narzędzi.

Jako że pogoda staje się coraz bardziej deszczowa, pokrycie drewnianych konstrukcji na działce impregnatem lub farbą jest dobrym pomysłem. W tym celu można wykorzystać akumulatorowy pistolet do malowania 20 V (179 zł/ 1 zestaw), z 3 funkcjami rozpylania. Producent dołącza do niego 4 dysze o różnej średnicy i zbiornik o poj. 1200 ml.

Jesienią i zimą zmrok zapada szybko, dlatego warto zaopatrzyć się w kolejne użyteczne urządzenie – akumulatorową lampę LED 20 V (59,90 zł/ 1 szt.) z diodą o mocy 3 W, obrotowym hakiem do zawieszania i 12-stopniową regulacją kąta świecenia.

Nie tylko narzędzia

Wykonanie w domu niezbędnych napraw przed nadejściem zimy jest rozsądnym posunięciem. Nie będzie to trudne z akumulatorową wiertarkowkrętarką 20 V Parkside (119 zł/ 1 zestaw). Do jej atutów należą m.in. mocny silnik z 2-biegową przekładnią, podświetlenie LED, płynna regulacja liczby obrotów, komplet bitów w zestawie.

Równie funkcjonalna jest akumulatorowa wiertarka udarowa 20 V (199 zł/ 1 zestaw), przystosowana do obróbki metalu, drewna i kamienia. Po zakończonej pracy należy posprzątać, najlepiej za pomocą akumulatorowego odkurzacza ręcznego 20 V (129 zł/ 1 zestaw) z 4- częściowym zestawem dysz i bogatym zestawem akcesoriów. Urządzenie ma przezroczysty zbiornik na brud i lamelowy filtr, który można prać. Podobnie jak wspomniane narzędzia, jest zasilane przez akumulator.

Tylko od czwartku 13 października do soboty 15 października w sklepach Lidl Polska obowiązuje specjalna akcja promocyjna. Przy zakupie 2 urządzeń z serii Parkside X 20V Team, akumulatory do nich będzie można kupić o 50% taniej: akumulator litowo-jonowy o pojemności 2 Ah za 49,50 zł, model o poj. 4 Ah za 79,50 zł oraz akumulator 2 Ah z ładowarką 65 W za 64,50 zł/ 1 szt. Co więcej, fani marki Parkside znajdą w sklepach Lidl Polska m.in. bluzy z jej logo (54,90 zł/ 1 szt.), koszulki (29,99 zł/ 1 szt.), kubki (24,99 zł/ 1 szt.), a także praktyczne torby na lunch (69,90 zł/ 1 szt.) i narzędzia 24,99 zł/ 1 szt). Warto podkreślić, że odzież i bielizna Parkside także są objęte akcją promocyjną: przy zakupie 2 produktów tego rodzaju, cena tańszego z nich zostanie obniżona o 30%!

Oferta obowiązuje od czwartku 13 października do soboty 15 października.