BMW jako konsola do gry? Wystarczy smartfon i nowa generacja wyświetlaczy

Duże ekrany w samochodach dają nowe możliwości. Kilka lat temu Tesla dała możliwość grania w gry na swoim ekranie, a teraz BMW podnosi rękawice i wprowadzi u siebie taką możliwość.

BMW będzie współpracować z firmą AirConsole, aby wprowadzić gry dla jednego gracza i dla wielu graczy na zakrzywiony wyświetlacz BMW. AirConsole z siedzibą w Szwajcarii to firma, która opracowała platformę do gier, która zapewnia dostęp do gier na telewizorach i samochodowych systemach rozrywki. Gry rozgrywane w modelach BMW będą działać bezpośrednio w oprogramowaniu rozrywkowym pojazdu, a gracze będą sterować nim za pomocą smartfona.

Jest to ciekawy pomysł dla osób, które muszą długo na coś czekać w swoim samochodzie np. na naładowanie go.

Głównym celem AirConsole są gry wieloosobowe. Firma oferuje ponad 185 tytułów gier na PC, ale nie jest jasne, ile z nich będzie dostępnych na zakrzywionym wyświetlaczu BMW. Wśród gier znajdują się takie tytuły jak Let’s Cook Together, Mega Monster Party, GoKartGo! Air!, 8Bit Fiesta, Burning Rubber 5 Air i wiele innych. Jednak nie uświadczymy na ekranie takich tytułów jak Cyberpunk 2077 czy Call of Duty.

Do zabawy wystarczy smartfon, który użytkownicy mogą połączyć z wyświetlaczem za pomocą kodu QR. Zeskanowanie kodu nawiązuje połączenie między dwoma urządzeniami, pozwalając graczom cieszyć się rozgrywką. BMW wprowadzi tę technologię do swoich samochodów w 2023 roku i jeszcze nie wiadomo, które modele będą oferować tę usługę.

To nie pierwszy krok BMW w kierunku oferowania tego typu rozrywki. W styczniu producent zaprezentował BMW Theater Screen, ogromny 31-calowy wyświetlacz z funkcją Amazon Fire TV. Zadebiutował on w nowej serii 7 i nie ma słowa czy ekran ten będzie zawierał również gry AirConsole.