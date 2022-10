Kto ma pierwszeństwo na rondzie? Odświeżenie wiedzy to nie wstyd

Ronda zastępujące tradycyjne skrzyżowania, usprawniają ruch, zwiększają przepustowość głównych miejskich arterii oraz mają wpływ na zmniejszenie liczby wypadków, w których ktoś odniósł obrażenia. Skrzyżowania o ruchu okrężnym zmuszają zmotoryzowanych do znacznego zredukowania prędkości i ograniczają możliwość wystąpienia sytuacji kolizyjnych.

Niestety nie wszyscy kierowcy potrafią sprawnie się po nich poruszać. Skrzyżowania o ruchu okrężnym są zmorą wielu kandydatów na kierowców, ale również bywają problematyczne dla zmotoryzowanych posiadających od kilku dekad uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Z tego powodu warto przypomnieć najważniejsze zasady, które obowiązują na rondach. Odświeżenie wiedzy to nie wstyd.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie

Choć najczęściej pierwszeństwo przejazdu na rondzie mają pojazdy już poruszające się po tym skrzyżowaniu, nie jest to regułą. Aby tak było, wymagane jest oznakowanie znakami C-12 (ruch okrężny) oraz A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu). Jeśli przed wjazdem na skrzyżowanie znajdują się jedynie znaki C-12 (ruch okrężny), to jest ono uznawane za skrzyżowanie dróg równorzędnych. Wtedy pierwszeństwo mają kierujący nadjeżdżający z prawej strony, czyli wjeżdżający na skrzyżowanie. Kiedy kierowca ma do czynienia z rondem wyposażonym w sygnalizację świetlną (występują i takie), to sygnalizacja nadaje i odbiera pierwszeństwo.

Droga wojewódzka nr 223 między Bydgoszczą a Białymi Błotami na wysokości ronda turbinowego Fot. Maciej Kulesza

Zasady jazdy po rondzie z torowiskiem

Powyższa zasada nie dotyczy pojazdów szynowych. W sytuacji równorzędnej (np. skrzyżowanie oznaczone jedynie znakiem C-12) tramwaj ma pierwszeństwo także wtedy, kiedy nadjeżdża z lewej strony. W przypadku, gdy przed rondem dodatkowo znajduje się znak A-7 dla jego kierunku ruchu, motorniczy powinien zaś ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po drodze z pierwszeństwem, czyli pojazdom poruszającym się po rondzie. Jednocześnie pojazd szynowy już znajdujący się na rondzie opuści je jako pierwszy, ponieważ w stosunku do pojazdów poruszających się po skrzyżowaniu okrężnym jest w sytuacji równorzędnej i ma przed nimi pierwszeństwo.

Rondo - jak bezpiecznie wjechać i zjechać

Tak jak w przypadku każdego innego skrzyżowania, kierowca zbliżający się do skrzyżowania o ruchu okrężnym ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Na rondzie trzeba dodatkowo pamiętać o sygnalizowaniu kierunkowskazem zamiaru opuszczenia ronda. Kierunkowskazu użyć trzeba także podczas zmiany pasa ruchu na rondzie, które ma co najmniej dwa pasy ruchu.

Pierwszeństwo podczas zjazdu z ronda

Na rondach z co najmniej dwoma pasami ruchu, ważna kwestia pierwszeństwa odnosi się do zjazdu ze skrzyżowania. Manewr ten jest najbardziej problematyczny. Takie rondo możemy opuścić tylko z prawego skrajnego pasa ruchu. Kierowca jadący lewym pasem, by opuścić skrzyżowanie, musi zjechać z lewego na prawy, a dopiero z prawego opuścić rondo. To bezwzględnie oznacza, że kierowca jadący lewym pasem musi ustąpić pierwszeństwa autom poruszającym się pasem prawym, a zjazd może wykonać dopiero w momencie, kiedy taki manewr nie zagraża innym zmotoryzowanym. Kierowcy muszą o tym pamiętać - w przeciwnym razie mogą spowodować kolizję.

Którym pasem jechać po rondzie

Na którym pasie ustawić pojazd po wjechaniu na rondo? To zależy w dużej mierze od tego, w którym kierunku zamierza pojechać kierowca.

Na rondzie z dwoma pasami ruchu:

By jechać w prawo, zajmujemy prawy pas,

By jechać prosto, zajmujemy prawy lub lewy pas,

By jechać w lewo lub zawrócić, zajmujemy lewy pas.

Na rondzie z co najmniej trzema pasami ruchu:

By jechać w prawo, zajmujemy prawy pas,

By jechać prosto, zajmujemy dowolny pas,

By jechać w lewo lub zawrócić, zajmujemy lewy pas.

Odstępstwa od zasady ruchu po rondach są tak naprawdę dwa. W pierwszym drogowcy mogą wyznaczyć na poszczególnych pasach kierunki jazdy. W celu zajęcia dobrej pozycji na drodze kierujący musi sprawdzić znaki poziome lub pionowe ustawione przed skrzyżowaniem. W drugim przypadku nadal wyznaczone są pasy ruchu w poszczególnych kierunkach, a do tego rondo jest rondem turbinowym.

Ronda turbinowe zaprojektowano w sposób, w którym system zapór i linii ciągłych wyklucza możliwość kolizji. Rondo turbinowe przedstawia zamieszczona fotografia.

Rondo turbinowe przy Grudziądzkiej materiały PBDI S.A.