Kubełkowe fotele na urodziny. Debiutuje Audi RS Q3 edition 10 years

Audi RS Q3 zostało wprowadzone do sprzedaży w 2013 roku, a od 2019 r. dostępna jest druga generacja. Sportowego crossovera napędza 5-cylindrowy silnik z turbodoładowaniem o pojemności 2.5 l, rozwijający moc 400 KM i 480 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Moc przenoszona jest na drogę za pośrednictwem siedmiobiegowej automatycznej skrzyni S tronic i stałego napędu na cztery koła quattro. RS Q3 i RS Q3 Sportback osiągają 100 km/h ze startu zatrzymanego w 4,5 sekundy. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 250 km/h, a na życzenie ogranicznik prędkości jest przesuwany do 280 km/h.

Edycja jubileuszowa dostała ekskluzywne akcenty zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Obejmują one nowy szary lakier metaliczny Chronos Gray lub matowy Dew Silver, 21-calowe felgi aluminiowe z oponami w rozmiarze 225/35, nowe fotele kubełkowe RS z obiciami z mikrofibry Dinamica pochodzącej z recyklingu oraz aplikacje w kolorze jet black na desce rozdzielczej. Fotele RS z przeszyciami w kształcie plastra miodu są dedykowane wyłącznie do rocznicowego RS Q3 edition 10 years.

Jubileuszowa edycja może się również pochwalić ekskluzywnymi ozdobnymi inkrustacjami w kolorze Carbon - znajdziemy je np. na tyłach foteli. Wyświetlacz MMI ma karbonowy wygląd - na 10,1-calowym wyświetlaczu dotykowym widnieje napis "1 of 555". Charakterystyczne dla tej edycji podświetlane listwy progowe, po otwarciu drzwi rzucają na ziemię czerwone trójwymiarowe światło w kształcie diamentu.

Standardowo, samochód wyposażony jest w polerowane zaciski hamulcowe w kolorze szaro-antracytowym, a za dopłatą dostępne są zaciski czerwone lub niebieskie. 19-calowy wyczynowy układ hamulcowy z ceramicznymi tarczami hamulcowymi wzmocnionymi włóknem węglowym z przodu, jest dostępny jako opcja.

Liczne dodatki w kolorze czarnym lub czarnym błyszczącym podkreślają ekskluzywny wygląd edycji specjalnej. Należą do nich na przykład przyciemnione klosze matrycowych reflektorów LED z dynamicznymi kierunkowskazami oraz obudowy składanych lusterek zewnętrznych. Listwy wokół dachu, okien i na drzwiach, są dostępne w kolorze błyszczącej czerni. To samo dotyczy elementów na przednim spojlerze i wkładki dyfuzora. Sportowego wyglądu dopełniają błyszczące czernią cztery pierścienie umieszczone na grillu osłony Singleframe i również czarna, błyszcząca nazwa modelu na tylnej klapie.