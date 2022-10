Został zakuty w kajdanki, bo... się śmiał. Nadgorliwość niektórych policjantów nie zna granic

Siec obiegło niedawno nagranie przedstawiające policyjną kontrolę przeprowadzoną w stanie Zachodnia Wirginia. Widzimy na nim, jak niewiele potrzeba, by zostać zakutym w kajdanki.

Kierowca Hondy Pilot został zatrzymany z powodu używania świateł do ostrzegania innych kierowców przed kontrolującymi prędkość policjantami. Kierowca był autentycznie zaskoczony na wieść, że jest to niedozwolone. Między mężczyznami doszło do krótkiej wymiany zdań.

Całą sytuację wraz z prawniczym komentarzem można obejrzeć na materiale opublikowanym na youtube'owym kanale The Civil Rights Lawyer.

Po wypełnieniu bloczka policjant wręczył mandat właścicielowi Hondy, napominając, że mógłby trafić do aresztu na sześć miesięcy z powodu niepodpisanej karty rejestracyjnej. Kierowca zareagował na to delikatnym śmiechem, co wzburzyło funkcjonariusza. Zapytał mężczyznę, czy wydaje mu się to śmieszne, ten z kolei odpowiedział, że przecież może się śmiać. To najwidoczniej było nie w smak stróżowi prawa, który polecił mu wyjść z samochodu, po czym skuł go kajdankami.

Mężczyzna wkrótce został rozkuty. Zgodnie ze słowami policjanta sprawa trafi do sądu. Podpierając się prawniczą analizą przeprowadzoną przez autora filmiku, można domniemywać, że kierowca zostanie uniewinniony z zarzutów. Niepodpisanie karty rejestracyjnej ani ostrzeganie innych kierowców światłami nie stanowi żadnego przestępstwa, co wskazuje, że policjant nadużył swojej władzy.

Godne pochwały jest zachowanie kierowcy, który nie stawiał się funkcjonariuszowi i zachowywał spokój przez cały czas. Gdyby inni zmotoryzowani zachowywali się podczas kontroli w taki sam sposób, nie dochodziłoby do wielu niepotrzebnych spięć z udziałem funkcjonariuszy.