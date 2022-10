Katowicki człowiek demolka skopał drzwi i wybił szybę w aucie innego kierowcy

Do tej pory nagrania z podobnych zdarzeń napływały do sieci głównie z Rosji. Jak widać i w naszym kraju nie brakuje kierowców, którzy powinni czym prędzej udać się do psychiatry.

Jeździsz przepisowo? Możesz oberwać. Przekonał się o tym ten kierowca

Materiał opublikowany na kanale Stop Cham przedstawia zdarzenie, do którego doszło w zeszły piątek (7 października) na DTŚ za Katowicami. Widzimy na nim kierowcę zielonego Volkswagena Polo Classic, który z nienawiścią okładał łokciami i kopał stojące za jego samochodem Volvo C30.

Autor materiału w pewnym momencie opuścił telefon, gdy dostrzegł go rosły agresor. Prawdopodobnie nie chciał narażać się na atak z jego strony. Na nagraniu można dostrzec także, jak inni kierowcy, obawiający się o własne bezpieczeństwo, mają poważne wątpliwości co do udzielenia pomocy kierowcy Volvo.

Nie wiadomo co było powodem wybuchu agresji u mężczyzny. Bardzo prawdopodobne, że był on pod wpływem narkotyków, stąd też brak odczuwania bólu podczas zajadłego okładania samochodu. Innym możliwym scenariuszem było zwrócenie mu uwagi przez kierowcę Volvo, gdy nieostrożnie zmieniał pas. Widać to po ustawieniu samochodów - większość stała w równym rzędzie na środku pasa ruchu, z kolei zielone Polo znajdowało się bardzo blisko linii przerywanej.

Na szczęście na nagraniu dobrze widoczne są numeru rejestracyjne Volkswagena. Dzięki temu policji łatwo będzie wytropić agresora i doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości. Zależnie od sposobu potraktowania zachowania sprawcy przez sąd, grozi mu grzywna lub nawet wieloletnie więzienie. Dodatkowo, jeżeli badania toksykologiczne wykażą, że był pod wpływem narkotyków, może stracić prawo jazdy i, zależnie od zakwalifikowania sprawy, zostać objęty zakazem prowadzenia na okres od 6 miesięcy do nawet 15 lat.