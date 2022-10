Warszawski most Poniatowskiego zasłynął w stolicy, nie tylko z charakterystycznych rogatek i korków, ale przede wszystkim z tragicznych wypadków, do jakich tam regularnie dochodziło. Według urzędników z warszawskiego Ratusza w latach 2015-2019 doszło tam do 26 wypadków drogowych, w których zginęły trzy osoby. W 16 przypadkach główną przyczyną była nadmierna prędkość.

REKLAMA

Więcej informacji z Warszawy znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Stąd głoszono przetarg na system dyscyplinujący kierowców, a we wrześniu ubiegłego roku na moście stanęło aż 6 fotoradarów mierzących prędkość. Czy to dobre rozwiązanie? Czy nie lepiej spisałby się tu odcinkowy pomiar prędkości? Tego się już nie dowiemy, ale obsługujące urządzenia ITD stwierdziło, że w ciągu roku udało się ograniczyć o 70 proc. liczbę przekroczenia prędkości - inspektorzy porównali pierwsze miesiące funkcjonowania fotoradarów z końcówką roku 2022.

Zobacz wideo

Ponadto, według nich 70 proc. rejestrowanych wykroczeń stanowią te stosunkowo niewielkie - mieszczące się w przedziale od 11 do 20 km/h. Z kolei te najpoważniejsze naruszenia, czyli powyżej 50 km/h więcej niż wynosi tu zalecana prędkość, to zaledwie jeden proc. wszystkich zarejestrowanych przekroczeń prędkości. Mimo tego, system w ciągu roku od uruchomienia, zarejestrował blisko 65 tys. zdjęć.

Tuż przed rocznicą postawienia fotoradarów na moście, padł też niechlubny rekord - 4 września urządzenia zarejestrowały pędzące przez most Ferrari. Okazało się, że kierowca jechał z prędkością 170 km/h! To oznacza, że oprócz mandatu 2,5 tys. zł, stracił także na co najmniej trzy miesiące swoje prawo jazdy.

Źródło: TVN